Remi Impe uit Wingene is winnaar van Vlaamse Houtproef: “Weet nu al dat houtbewerking mijn passie is”

Remi Impe (18), leerling houtbewerking in BuSo De Ster, uit Wingene werd uitgeroepen tot een van de drie winnaars van de Vlaamse Houtproef, de grootste schrijnwerkerswedstrijd van ons land. In de studierichting BuSo leverde hij het beste werkstuk af van alle deelnemers. “Het is iets om heel trots op te zijn”, klinkt het.

In totaal namen 875 leerlingen uit 58 scholen deel aan de wedstrijd. Daarbij kregen de leerlingen uit de richting hout of schrijnwerkerij in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs één dag de tijd om een werkstuk te maken. Dit jaar was dat een onregelmatig tafeltje. “Niet evident”, blikt Remi, die als enige leerling van De Ster deelnam, terug. “We moesten immers verschillende verbindingen gebruiken. Ik moest het dan wel zelf doen, ik kon gelukkig ook op heel wat raad van mijn leraar Jan Van Assche rekenen. Zonder hem was het waarschijnlijk niet gelukt”, is Remi zijn leraar erkentelijk.

Mooie prijs

Uit alle inzendingen van BuSo-leerlingen, werd zijn tafeltje uiteindelijk ook als winnend exemplaar gekozen. “Dat had ik niet verwacht”, lacht Remi. “Ik had er wel een goed gevoel bij en ook degene die het tafeltje kwam ophalen, was positief. Maar dat de jury uiteindelijk mijn werk koos, is wel zot. Het is wel iets om trots op te zijn.” Als prijs kreeg Remi een waardebon van 250 euro. “Daarmee kocht ik al een nagelpistool en een gereedschapskist”, vertelt hij. Zelf kon hij die prijs evenwel niet in ontvangst nemen. Normaal had hij aanwezig moeten zijn op de prijsuitreiking in Sint-Niklaas, waar hij de prijs zou krijgen uit handen van politicus Conner Rousseau (Vooruit), maar Remi moest ziek verstek geven. “Dat was wel een beetje jammer, al maakt dat de prijs er niet minder mooi op.”

Meteen aan de slag

Remi is momenteel aan zijn laatste weken bezig in De Ster. Na dit schooljaar gaat hij immers aan de slag bij Oosterlinck in Wingene. “Ik heb maar twee jaar houtbewerking gedaan – daarvoor deed ik tuinbouw -, maar weet nu al dat dit mijn passie is. Zo maakte ik bijvoorbeeld ook al mijn eigen bed of een bureau voor mijn broer. Dit is wat ik graag doe. En blijkbaar ligt het me nog goed ook”, besluit hij lachend. (TM)