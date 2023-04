Regionale scholengroep Arkorum zwaait Gerda Willemyns uit

De regionale scholen groep Arkorum heeft nu ook afscheid genomen van Gerda Willemyns (62). Als directeur van de Boomgaard in Ardooie ging ze deze maand met pensioen.

Gerda maakte deel uit van de vergadering van directeurs binnen Arkorum en wordt daar nu vervangen door Brecht Delaere. Gerda was een prominent figuur binnen het vrij onderwijs in West-Vlaanderen en had voorheen een coördinerende functie binnen het Bisdom. Binnen De Boomgaard zal er geen nieuwe adjunct-directeur worden aangesteld. Brecht Delaere betrok deze functie omdat Gerda een vijfde verlof nam. Nu Brecht voltijds directeur is, is deze taak van adjunct niet meer ingevuld.

(JM/foto JM)