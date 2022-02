Regina Pacis wil met Gezondheidsdag mentaal welzijn bespreekbaar maken: “Leerlingen het gevoel geven dat ze op school terechtkunnen met hun problemen”

In Regina Pacis in Tielt stond 14 februari niet alleen in het teken van de liefde. Op diezelfde dag organiseerde de middelbare school immers haar ‘Gezondheidsdag’, een dag die draaide rond mentale gezondheid. Gewone lessen waren er niet, wel namen de leerlingen deel aan allerlei workshops en activiteiten rond het thema om zo het taboe rond mentaal welzijn te doorbreken.

“Al een tijdje organiseerden we om de twee jaar een gezondheidsdag. Maar tot dit jaar ging het over gezondheid in het algemeen”, vertelt Lieselot Verbrugghe, leerkracht Nederlands op de school en één van de initiatiefnemers van de Gezondheidsdag. “Op een bepaald moment kregen we echter het idee om dat thema te vernauwen naar mentale gezondheid omdat we merkten dat er op school steeds meer leerlingen met negatieve gevoelens of psychische problemen kampen. Of we merken het alleszins vaker. En daar zat de coronapandemie natuurlijk voor veel tussen, want de sociale contacten werden tot een minimum herleid. Op dat vlak merkten we meer stress en angstgevoelens bij de leerlingen.”

Een actueel probleem dus, waarover echter te weinig gesproken werd, aldus Lieselot Verbrugghe. “We merken dat een dag als deze nodig is, want mentale gezondheid is voor jongeren vaak een onderwerp dat allesbehalve gemakkelijk is om over te praten. Maar wie weet geeft zo’n dag jongeren de moed om er bijvoorbeeld met hun klasgenoten te praten. Ook het idee dat ze vaak niet de enige zijn die met bepaalde zaken worstelen, kan voor hen een hart onder de riem betekenen. We willen daarom vooral openheid creëren en het taboe rond psychische kwetsbaarheid doorbreken en de leerlingen zo het gevoel geven dat ze op school terechtkunnen met die gevoelens. Zij het bij medeleerlingen of bij leerkrachten.”

Op de Gezondheidsdag hadden de klassen onder meer groepsgesprekken met Peer Supporters, dat zijn leerlingen die speciaal opgeleid worden om een luisterend oor te bieden aan medeleerlingen, werd er gewandeld rond de Poelberg, werd er een toneelstuk opgevoerd en kwam Te Gek langs voor infosessies en getuigenissen. Ook konden de leerlingen op hun smartphone een virtueel spel spelen waarbij ze een virtueel personage konden kiezen dat naar een festival ging. Tijdens dat festival werd het personage geconfronteerd met bepaalde situaties waarbij de leerlingen konden kiezen hoe het personage realiseerde. “Zo probeerden we in te spelen op hun leefwereld en hen een inkijk bieden in het hoofd van leeftijdsgenoten. Op die manier leren ze over de link tussen gevoelens en gedrag”, legt Lieselot Verbrugghe uit.

De leerlingen zijn alvast positief over het initiatief. “Ik vind het belangrijk om ervoer te praten, want zo vaak gebeurt dat niet”, geeft Anna Steyaert (15) aan. “Onder de leerlingen wordt er wel eens over zulke onderwerpen gesproken en ook de leerkrachten gaan daar af en toe in mee, maar het is zeker niet slecht dat er vandaag extra gefocust wordt. Het schept ook een band met je klasgenoten, want je leert elkaar zo toch op een andere manier kennen. Het is zeker voor herhaling vatbaar.” Ze wordt daarin bijgetreden door Manu Lafaut: “In onze vriendengroep wordt normaal gezien niet veel over mentaal welzijn gesproken, maar een dag als deze is goed om het taboe wat te doorbreken.”

De woorden van de leerlingen stemt ook Lieselot Verbrugghe tevreden. “We willen een warme school zijn en dat ook uitdragen. Op de Gezondheidsdag leggen we er wel de klemtoon op, maar het is niet iets wat een dag later opnieuw de kast in gaat. Dit moet een aanzet worden voor nog meer”, besluit ze. (TM)