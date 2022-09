Recordopkomst deelnemers op achtste scholenveldloop

De sportraad organiseerde in samenwerking met de gemeente Koekelare en MOEV West-Vlaanderen voor de achtste keer een scholenveldloop voor kinderen uit de lagere- en secundaire school.

De weergoden waren de organisatoren gunstig gezind en met maar liefst een recordopkomst van 1.250 leerlingen die aan de veldloop deelnamen, mogen de organisatoren zonder blozen hun event het etiket “Voltreffer in het kwadraat” opplakken.

Na twee jaar corona ging deze achtste editie voor de eerste keer opnieuw door onder de normale omstandigheden. De weergoden waren de organisatoren gunstig gezind, want een heerlijk herfstzonnetje en een blauw hemel met hier en daar wel een stapelwolkje, kleurden de hemel boven de sportsite De Mote.

Recordopkomst

“Dit jaar was er een recordopkomst van maar liefst 1.250 leerlingen uit de verschillende Koekelaarse scholen”, steekt schepen van sport en jeugd Jan L.ievens (Open Vld) van wal.

Elke deelnemer kreeg een appel, een drankje en een aandenken. Voor de top 3 per leeftijdsgroep werd nog een gouden, zilveren en bronzen medaille uitgereikt op het podium. “We willen met dit initiatief de kinderen aanzetten tot bewegen. De focus ligt niet op het competitieve, want deelnemen is belangrijker dan winnen”, onderstreept Guido Wauters, voorzitter van de Koekelaarse sportraad.

Het gemeentebestuur dankt de leerkrachten en directies van de scholen, de talrijke vrijwilligers uit de sportraad, en in het bijzonder de drijvende kracht achter de scholenveldloop Guido Wauters. (EV)