R3CUP recycleert koffiegruis tot koffiemokken

Het doel van mini-onderneming R3CUP is om koffie een derde leven te geven. Tien leerlingen van Spes Nostra in Kuurne willen de ecologische voetafdruk van koffie aanzienlijk verkleinen. Na een grondige analyse van mogelijke oplossingen kwamen ze op het geniale idee om koffiegruis te hergebruiken in de vorm van een koffiemok. Ook de wedstrijdjury kon dit idee smaken en beloonde hen met de prijs voor het origineelste product.

Dat Belgen echte koffieliefhebbers zijn, is al langer bekend. Met gemiddeld 800 kopjes koffie per persoon per jaar ontstaat er een enorme berg koffiegruis: liefst 67.000 ton, wat gelijkstaat aan het gewicht van 28 keer het Atomium. De leerlingen van R3CUP merkten dit probleem op en gingen op zoek naar een manier om die afvalberg te verkleinen.

“Ons eerste idee was om strandlakens te laten vervaardigen van gerecycleerd zeeafval”, vertelt administratief directeur Lothar Plets. “We onderzochten de mogelijkheden, maar al snel bleek dat het niet eenvoudig was om aan gerecycleerd zeeafval te geraken. Toch wilden we ons inzetten voor het milieu, en zo kwamen we bij een ander probleem terecht: koffiegruis. Wereldwijd wordt jaarlijks 18 miljoen ton koffiegruis verspild, met een enorme impact op het milieu. Voor elke kilo koffiegruis die als afval eindigt, wordt 775 gram CO2 uitgestoten, vergelijkbaar met zeven kilometer rijden in een auto.”

Bij R3CUP geloven de leerlingen echter dat koffiegruis een waardevolle grondstof kan zijn. “Door upcycling, waarbij afval wordt omgezet in hoogwaardige nieuwe producten, creëren we koffiemokken die niet alleen praktisch zijn, maar ook bijdragen aan een circulaire economie”, legt Plets uit. “Met onze mokken geven we koffiedik een nieuw leven, verminderen we de afvalberg en maken we duurzaamheid tastbaar.”

Om hun idee te realiseren, gingen de tien leerlingen een samenwerking aan met het bedrijf Groundsup in Waregem, dat het koffiegruis droogt en behandelt. Daarna wordt het geleverd aan ambachtelijke pottenbakkers uit de regio, die het verwerken in klei en er unieke koffiemokken van maken. “De textuur van het koffiegruis is mooi zichtbaar in het eindproduct”, vult commercieel directeur Lies Debrabandere aan. “Bovendien is verwerkt koffiegruis geur- en smaakloos, waardoor het perfect geschikt is voor onze mokken.”

Om hun producten te promoten, maakten de leerlingen al verschillende filmpjes die voor Facebook, TikTok en Instagram. Daarnaast hebben ze een eigen website waar de koffiemokken te koop zijn.

Wie interesse heeft in deze exclusieve mokken, kan een kijkje nemen op r3cupbe.wixstudio.com. (BRU)