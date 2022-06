Project Memorydate brengt jongeren van diverse origine samen op een herinneringsplek in Ieper

Op donderdag 2 juni vind het project Memorydate plaats. Anderstalige nieuwkomers van OKAN en West-Vlaamse jongeren ontmoeten elkaar op een herinneringsplek uit de Eerste Wereldoorlog. OKAN staat voor Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar.

Het vijfde jaar Secretariaat-Talen uit de Heilige Familie Ieper en OKAN blauw uit OKAN SMSI Ieper maken kennis met elkaar. De jongeren gaan een hele dag creatief aan de slag rond een thema dat gekoppeld wordt aan de Eerste Wereldoorlog.

“Het project ‘Memorydate’ brengt Vlaamse jongeren en anderstalige nieuwkomers samen op een erfgoedplek om te reflecteren over allerhande maatschappelijke thema’s. Ik ben heel trots op het feit dat ik er met een project in geslaagd ben geschiedenis te koppelen aan diversiteit,” laat Heidi Timmerman, deskundige herinneringseducatie provincie West-Vlaanderen en bezielster van dit project, weten.

Herinneringen aan het thuisland

“Deze donderdag kozen we voor ‘Tradities vroeger en nu’. De ontmoeting vindt plaats in het In Flanders Fields Museum in Ieper”, vertelt OKAN-leerkracht Nathalie Bugingo.

“Toen ik uit Rwanda gevlucht ben en in België terecht kwam, bestond er niet zoiets als ‘OKAN’, memorydates of interacties met het regulier onderwijs. Vandaar dat ik heel wat moeite had met het concept ‘belonging’. Waar hoor ik thuis?”

“Deels weet je zeker dat je in je thuisland hoort, maar het is geen optie om daar te blijven, anderzijds weet je dat je hier moet blijven, maar ergens blijf je hiermee worstelen. Ik ben ervan overtuigd dat meerdere vluchtelingen dit gevoel hebben. Vandaar dat ik memorydates een grote meerwaarde vind,” weet OKAN-leerkracht Nathalie Bugingo.

Ontmoetingskansen

“Binnen OKAN SMSI zetten we heel erg in op interactie met het regulier onderwijs. Dit geeft extra spreekkansen voor de leerlingen die Nederlands leren, maar het geeft ook ontmoetingskansen voor de leerlingen uit het regulier onderwijs,” vertelt Stephanie Bossu, OKAN-coördinator.

“Door het project Memorydate, gesubsidieerd en ondersteund door de provincie West-Vlaanderen en Westhoek-Vredeshoek, kunnen we onze gekende interacties een meerwaarde geven.”

Jongeren maken kennis met elkaar en met wie ze zijn. Heel wat jongeren in de OKAN-klas maakten mee wat onze overgrootouders honderd jaar geleden meemaakten. Memorydate doet ons er ook jammer genoeg aan herinneren dat oorlog iets is van alle tijden.”

Herinneringen

“Voor sommige OKAN-jongeren doen de foto’s van de verwoeste stad Ieper herinneringen oproepen aan hun thuisland. Hier worden de leerlingen van 5 Secretariaat-Talen wel even stil van. Bij vluchtelingen denk ik altijd aan mijn overgrootvader die als vluchteling overleed in 1916 in Frankrijk. De enige herinnering die ik aan hem heb is zijn zakhorloge met z’n naam ingegraveerd.”

“Om maar te zeggen dat ‘vluchtelingen’ niet altijd een ver-van-mijn-bed-verhaal moet zijn, maar dat het ons eigenlijk ook kan overkomen, net zoals het onze voorouders is overkomen”, weet Jan Louagie, leerkracht Nederlands in 5 ST die in 2016 als herinnering aan het overlijden van zijn overgrootvader ruim 100 vluchtelingen naar de Heilige Familie haalde om deel te nemen aan diverse workshops.

Integratie

Anaëlle Maerten (16) uit Ieper vindt dit een leuke dag die een meerwaarde aan integratie geeft: “De vluchtelingen uit vooral Oekraïne en Afghanistan zijn niet anders dan wij”, zegt Anaëlle. “Aan de hand van heel wat activiteiten maken ze meer kennis met onze cultuur en onze manier van leven. Het wordt een wederzijdse uitwisseling want deze middag serveren zij ons hun lunch.”

Voor Maxime Coudron (16) uit Zonnebeke en Liam Algoet (16) uit Ieper is de Memorydag een ideale gelegenheid om de leerlingen uit de OKAN-klas een thuisgevoel te geven. “Twee maanden terug gebeurde dit al met een andere OKAN-groep. Sindsdien is het contact enkel maar verbeterd. Er werden alvast vriendsschpasbanden opgebouwd.”

Oorlog ontvlucht

Reza Jalili (15) en Jamel Stanekzaï (18) zijn leerlingen uit de OKAN-klas en ontvluchtten hun thuisland Afghanistan door de oorlog. “Hier ervaren wij hoe rustig het in België is, in tegenstelling tot de problemen in Afghanistan. We kunnen ons al behoorlijk uitdrukken in het Nederlands, overigens een vrij gemakkelijke taal om aan te leren. “

“We ervaren natuurlijk het cultuurverschil maar we leren ons aanpassen. Ook de verschillende leerlingen uit de Heilige Familie leren we stilaan kennen. Wat we vandaag meemaken is voor een groot deel een verrassing voor ons, maar het wordt alleszins een leuke dag.”

(EG)