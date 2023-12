Prizma Middenschool uit Lendelede wint afvalwedstrijd

De tweedejaars van de Prizma Middenschool uit Lendelede sleepten de eerste prijs van de afvalwedstrijd van IVIO in de wacht. Daar moesten ze geen kilo’s voor afvallen, maar wel van afval een kunstwerk maken.

Dat was de opdracht van de wedstrijd georganiseerd door intercommunale IVIO, in het kader van hun vijftigjarig bestaan. Klas 2B van de Prizma Middenschool won de wedstrijd en krijgt nu een VR-smurfenstand van Fost Plus in de school.

Brainstormen

De leerlingen begonnen met een brainstormronde over duurzaam milieubeheer en dat resulteerde in allerlei trefwoorden zoals ‘afval’, ‘de aarde’, ‘temperatuur’, ‘recyclage’, ‘kringloopwinkel’, ‘natuur’, ‘watervervuiling’,… Ze besloten om voor de wedstrijd rond de natuurelementen te werken, waarbij de boom centraal staat.

“Omdat een boom deel uitmaakt van onze natuur”, zegt leerlinge Renske Vandenbroucke uit 2B. “Elk van ons moest iets ontwerpen om in de afvalboom te hangen of te plakken aan cirkels.”

De attributen voor de boom zochten de leerlingen in de vergeten hoekjes van de school: een metalen voetsteun van een al lang gesneuvelde paspop, een kartonnen buis waar vroeger stoffen op gerold werden, restjes verf,…. Stilaan kreeg de afvalboom zo vorm. Met het ‘afval’ creëerden ze elementen zoals een bloem, een dier of een wolk en gaven die een plaatsje in de boom.

Hoofdprijs

De jury van IVIO bekroonde hun inspanningen met een VR-Smurfenstand ter waarde van 3.000 euro. Die kan de school uitlenen en zal ook gebruikt worden tijdens de themadag ‘Milieu en recyclage’ op 1 maart 2024. Met een VR-bril op kan je het Smurfenhuisje binnengaan waar je één simpele opdracht moet volbrengen: zoveel mogelijk verpakkingen correct sorteren.

(IB)