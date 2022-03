Prizma Campus Heilige Familie Izegem nodigt jeugdauteur Guy Daniëls uit naar aanleiding van Jeugdboekenmaand

Maart is Jeugdboekenmaand en dat zijn ze bij Prizma Campus Heilige Familie in Izegem niet vergeten. De school nodigde jeugdauteur Guy Daniëls uit die de kleuters en de jongens en meisjes uit de lagere school een van zijn verhalen kwam vertellen. De kinderen waren allemaal heel enthousiast over het initiatief.

Het onderwijs kan stilaan weer zijn normale schoolleven hervatten en daar zijn leerlingen en leerkrachten heel blij om. Prizma Campus Heilige Familie nodigde op donderdag 10 (en ook morgen, vrijdag 11 maart) jeugdauteur Guy Daniëls uit.

Hond Max

“We zijn heel blij dat we Guy Daniëls op onze school mogen verwelkomen. Hij geeft zijn boeken uit bij Clavis Uitgeverij en staat bekend als een echte verteller. Onze leerlingen zullen daar zeker van kunnen genieten”, legt Kathleen Verhaeghe, leerkracht van de Heilige Familie, uit.

Guy Daniëls komt de leerlingen van de kleuterafdeling en het eerste en tweede leerjaar zijn boek Doe zoals ik, Max beleven.

Ontspannend

“Het boekje gaat over de hond Max die gepest wordt en wegloopt. Zijn vrienden uit het bos proberen hem te helpen. De auteur vertelt het boek en toont ook de mooie tekeningen aan de kinderen. Aan de oudere leerlingen van het derde tot het zesde leerjaar geeft Guy dan weer een lezing over zijn leven als auteur.”

“We hopen de leerlingen allemaal warm te maken voor lezen, want dat kan heel ontspannend en fascinerend zijn”, klinkt het. (MV)