Prijsuitreiking Junior Journalist door Davidsfonds Gits

Onlangs vond de prijsuitreiking plaats van de wedstrijd Junior Journalist. Een enthousiaste groep leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van de VBS Gits Groeit luisterden aandachtig naar de bekroonde werken, gemaakt door de leerlingen van hun klassen. Ze deden dit samen met hun leerkrachten en het bestuur van Davidsfonds Gits. ‘De vijfdejaars hadden als opdracht een krantenartikel te schrijven en de zesdejaars schreven een interview uit. We lazen mooie teksten waarin natuur en milieu een hoofdrol speelden. Elk met een persoonlijk engagement in hun streven naar een betere natuur”, aldus Frans Demuynck van het Davidsfonds Gits. In Vlaanderen nemen zo’n 100- tal scholen deel aan dit mooie initiatief waarvan Gits er één is. (EVG)