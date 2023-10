Praktijkleraar Peter Teerlinck trekt met leerlingen naar Kameroen

Op 1 november vertrekt Peter Teerlinck, praktijkleraar chocolade van Ter Groene Poorte, voor ruim een week met vier leerlingen naar Ebolowa in Kameroen. Vorig jaar was hij er ook in het kader van een Europees project. Ook Brugge heeft op bestuurlijk vlak een partnerschap met Ebolowa, een stad in volle expansie.

“Kameroen is een land met ontzettend veel mogelijkheden wat de teelt van cacao betreft”, opent Peter Teerlinck. “Toen ik er vorig jaar was heb ik contacten gelegd met een landbouwschool waar ze al enkele producten maken met hun chocolade. Ze maken onder andere zeep van cacao. Het is enerzijds de bedoeling dat wij van hen leren hoe ze de dingen aanpakken en anderzijds willen wij hen tonen hoe ze degelijke chocolade en afgeleide producten als pralines kunnen maken. Samenwerking is het hoofddoel van ons bezoek.”

Het wordt voor vier leerlingen van het specialisatiejaar banket- en chocoladebewerking ongetwijfeld een leerrijke reis. “We zullen naast onze leermomenten in de school ook in de plantages werken. We zullen aan den lijve ondervinden hoe die mensen met minder technische middelen ook resultaat boeken. De selectie van mijn reisgenoten gebeurde heel grondig. Enkel de vier meest gemotiveerde leerlingen zullen me vergezellen naar Ebolowa”, aldus Peter Teerlinck.

Film van de reis

In het zog van Peter Teerlinck reist ook een fotograaf mee, die in het kader van een Food Wave project, de hele reis filmt. Achteraf wordt de film aangewend om de leerlingen van de school warm te maken voor projecten rond milieu- en klimaatverandering.

De getalenteerde praktijkleraar (Peter Teerlinck is ook een gerenommeerd chocoladekunstenaar, red.) is niet aan zijn eerste buitenlandse reis in schoolverband toe. “In februari 2024 vertrek ik voor de achtste keer samen met elf leerlingen van het zevende jaar naar Mexico om er te werken in plantages. Ook bij het oogsten, fermenteren en drogen van de chocoladebonen zullen we een handje toesteken. Het is voor de leerlingen geen goedkope, maar wel een unieke reis. Ze leren het product, waarmee ze later dagelijks zullen werken, in al zijn aspecten kennen en maken kennis met een prachtig land.”