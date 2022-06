Poperingse scholen zamelen geld in voor Kom op tegen Kanker

Vrije Basisschool De Waaier in Watou en de Secundaire Freinetschool in Poperinge hebben geld ingezameld voor Kom op tegen Kanker. Via verschillende acties haalden de leerlingen meer dan 700 euro bijeen.

De leerlingen van VBS De Waaier in Watou hebben verschillende mini-ondernemingen opgezet. Zo konden ze 519,30 euro inzamelen. “De actie werd opgezet door de graadsklas van de 3e graad, het vijfde en zesde leerjaar. In onze klas mogen de leerlingen kiezen waarover ze leren in de lessen wereldoriëntatie. Ze kozen ervoor om over ondernemen te leren”, vertelt Skrallan Sabbe van VBS De Waaier. “In het thema ondernemen was het natuurlijk leuk om zelf een mini-onderneming op te starten. De leerlingen werden in vier groepen verdeeld en kozen wat ze wilden verkopen. Een groep koos koekjes bakken en een andere maakte pannenkoeken, wafels, chocomelk en koffie. Twee groepen wilden carwash doen. Er werd beslist om de winst van de mini-ondernemingen te schenken aan een goed doel. De leerlingen mochten voorstellen doen en hierover stemmen en zo kwamen we uit bij Kom op tegen Kanker. We hopen om in december opnieuw iets te kunnen doen voor De Warmste Week.”

De Freinetschool werkte samen met Oxfam. © gf

Ook de leerlingen van de Secundaire Freinetschool in Poperinge hebben zich ingezet voor Kom op tegen Kanker. De school kon 205 euro schenken. “Tijdens de talentmodule Samenleven en Ondernemen in het eerste jaar werd het idee geopperd om een verkoopactie te houden. Wij vinden het als school belangrijk om te blijven streven voor eerlijke handel, daarom besloten wij samen te werken met Oxfam. Na een grondige analyse van de producten die Oxfam verkoopt en een bedrijfsbezoek stelden de leerlingen hun verkoopsaffiches op. Nadien werd er gepraat over een goed doel en al snel werd er beslist om onze winst te schenken aan Kom Op Tegen Kanker. Er werd reclame gemaakt bij de leerkrachten, de leerlingen en bij onze buren. We waren enorm ontroerd door de grote verkoop en moesten al heel snel onze voorraad aanvullen”, vertelt coördinator Sabine Buseyne. (LBR)