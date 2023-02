Politiezone Het Houtsche leert kinderen omgaan met cybercriminaliteit: “Jongeren weerbaarder maken”

Het zesde leerjaar van juf Griet uit de gemeenteschool De Notelaar in Beernem kreeg het bezoek van politie-inspecteur Ophelie Tailler. Hiermee kreeg de school de eer om als eerste kennis te maken met een door de politiezone Het Houtsche zelf ontworpen preventiespel.

“Aan de hand van een kaartspel MEGA, dat staat voor Mijn Eigen Goed Antwoord geven we tips en tricks aan de jongeren”, aldus de inspecteur. “Doel is de jongeren sociaal vaardiger en weerbaarder te maken wanneer zij in contact komen met risico’s op vlak van veiligheid, drugs en alcohol, stress, groepsdruk, internet… Hiermee staan de jongeren steviger in hun schoenen als ze de stap zetten naar het middelbaar onderwijs.”

Drie van de tien lessen uit dit vormingspakket worden gegeven door MEGA-inspecteurs van de PZ Het Houtsche. Het is belangrijk dat jongeren al op vroege leeftijd de gevaren leren kennen. De politiezone Het Houtsche organiseert in elke gemeente een preventieavond omtrent cybercrime. Een politie-inspecteur zal er de meest voorkomende vormen van cybercriminaliteit uitleggen en preventieve tips aangeven. Tevens zal men de nodige uitleg verschaffen bij het geval men als slachtoffer getroffen wordt.

Sessie bijwonen

Zowel in Beernem als in Zedelgem was het aanwezige publiek tevreden over deze actie. Diegenen die deze sessies niet hebben kunnen bijwonen, krijgen nog de kans op 23 februari om 19.30 uur in de Valkaart. Burgemeester Jos Sypré is ervan overtuigd dat het kaartspel in de smaak zal vallen en hoopt dat de leerlingen het regelmatig zullen spelen, met het gezin, familie en vrienden.

(Reginald Braet)