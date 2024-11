Ouders zijn boos nu meester Maarten toch geen les meer mag geven in basisschool De Talententuin in Lendelede

Meester Maarten Vansteenkiste zal niet langer lesgeven in de Prizma-basisschool De Talententuin in Lendelede. Hij wordt overgeplaatst naar De Stadsparel in Izegem. Die beslissing van het schoolbestuur blijft op protest van ouders en leerkrachten stuiten.

Meester Maarten was vorig schooljaar nog interim-directeur in De Talententuin. Daarvoor gaf hij er al enkele jarenles. Hij schoot te hulp na het vertrek van directrice Marie Maertens, maar kreeg op het einde van het schooljaar te horen dat hij zijn werk niet verder mocht zetten.

De scholengroep wierf met Lore Cuvelier een nieuwe directrice aan. Die gang van zaken stuitte op protest bij ouders en leerkrachten. Zij verzamelden vijfhonderd handtekeningen met een petitie in de hoop dat Maarten kon blijven lesgeven aan hun kinderen.

Toen klonk het bij de directie dat hij via het lerarenplatform binnen de scholengroep aan de slag kon blijven. Maar dat er in de school zelf voorlopig geen vacatures waren.

Storm nog niet gaan liggen

De storm is echter nog niet gaan liggen, zo laat één van de ouders weten. “De leerkrachten zijn vlak voor het nieuwe schooljaar de mond gesnoerd. Als zij zich stil hielden, zou Maarten worden aangesteld als leerkracht, al tot de herfstvakantie. Iedereen bleef stil, maar net voor de herfstvakantie kwam de boodschap dat een kleuterleidster zou worden ingezet op het zesde leerjaar en er voor Maarten geen plaats meer is. Hij moet naar De Stadsparel in Izegem, waarbij hij volgens bronnen nog niet weet welke job hij krijgt.”

“En dat terwijl er in onze school vijf leerkrachten aanwezig zijn. De kinderen van de tweede kleuterklas hadden vlak voor de vakantie geen juf en zijn verspreid over vier klassen, maar nu kan er wel een kleuterjuf worden ingezet in het zesde leerjaar? Een schoolbestuur heeft als taak het beste voor de kinderen te organiseren, dit is echter het tegenovergestelde. Een team dat vlak voor de vakantie vorig jaar verbinding vond onder leiding van Maarten wordt nu ontwricht vanuit het schoolbestuur.”

Niet bewust

Bij scholengroep Prizma klinkt het dat de meester niet bewust naar een andere school is gestuurd. “Bij de keuze voor een nieuwe directeur is de normale procedure gevolgd”, zegt voorzitter Jean-Paul Vallaeys.

“Het is uiteindelijk de kandidaat geworden die als beste uit de selectieprocedure kwam. We hebben binnen de scholengroep een nieuwe plaats voor meester Maarten gevonden. Er zijn wel wat afwezigheden binnen De Talententuin, maar niet van die aard dat er een voltijdse job voor meester Maarten in zit.”

“Zorgen dat er overal voldoende leerkrachten zijn, is een hele puzzel en om die te leggen moeten we met meer rekening houden dan enkel de voorkeur van één persoon.” (VD)