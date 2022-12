Ouders en kinderen verkennen De Duinpieper in Westende

Onlangs kon je in gemeenteschool De Duinpieper in Westende terecht voor een gezinsrondleiding. Iedereen was er van harte welkom, maar het waren vooral de kinderen en ouders van gemeenteschool ’t Lombartje in Lombardsijde die een uitnodiging kregen.

Beide scholen smelten vanaf volgend schooljaar samen tot één schoolentiteit dus was het tijd voor een gezellig kennismakingsmoment.

Ruime klassen

Shawna, Giulliano, Alessyo en Regylio zetten alvast zeker de stap naar De Duinpieper. “Ik heb zelf altijd in ’t Lombartje les gevolgd”, zegt Shawna.

“De kinderen zullen er opnieuw heel wat bekende gezichten ontmoeten en ook de werking blijft quasi hetzelfde. Over het comfort in de school ben ik bijzonder blij: het gebouw is splinternieuw, met veel licht en ruime klassen.” (PG)