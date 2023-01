Ouderraad Sint-Pieter palmt een weekend lang ‘t Sok in Kachtem in met quiz en (kids)fuif

Met ‘Emelgem Kwist’ en ‘Emelgem Fuift’ zal de ouderraad van Prizma Sint-Pieter in Emelgem op vrijdag 20 en zaterdag 21 januari ’t Sok in Kachtem inpalmen. “De quiz is al volzet, maar voor voor onze fuif en de kidsfuif is er nog plaats”, zegt Bram Popelier namens de ouderraad.

De ouderraad van Sint-Pieter organiseert jaarlijks heel wat activiteiten en ondersteunt met de opbrengst de werking van de school. Maar corona gooide de jongste jaren ook roet door hun programmatie. “Het is van 2020 geleden dat we onze fuif konden organiseren. Nu nemen we daar de draad weer op. Vroeger was dat in een tent op het Emelgemseplein, nu hebben we gekozen voor een indoor locatie. Op vrijdag en zaterdag hebben we ’t Sok afgehuurd.”

Après-skibar

De quiz ‘Emelgem Kwist’ op vrijdagavond is al volzet. “Van zodra die datum bekend gemaakt wordt en de inschrijvingen open zijn, is dat in een mum van tijd uitverkocht. Dat is nu ook opnieuw het geval.”

Op zaterdag 21 januari vanaf 20 uur is er opnieuw Emelgem Fuift. “Dit keer op een andere datum, een andere locatie en ook met een après-skibar. Een toegangskaartje kost vijf euro. We mikken daar vooral op ouders of gewoon al wie een avondje wil mee komen genieten. DJ Stijn (Holvoet) is weer de vertrouwde muziekmeester van dienst.”

Helpende handen

Maar dit jaar werd ook een kidsfuif in het leven geroepen. Van 14 tot 16 uur kunnen de leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar zich uitleven. Ook daar kosten tickets vijf euro, maar er zijn wel drie drankjes inbegrepen. “Alle opbrengsten gaan volledig naar de leerlingen van de Sint-Pietersschool in Emelgem. Ook alle helpende handen komen van de ouderraad. We zijn ook blij dat we na corona heel wat nieuwe leden hebben mogen verwelkomen, mensen die zich engageren.”