Oudercomité Westouter brengt ouders samen in ‘n Westouterik

Op zaterdag 18 november wordt in JH ‘n Westouterik in Westouter een bijzondere fuif georganiseerd. Het oudercomité van VBS Het Bergpad brengt die avond mama’s en papa’s opnieuw samen op de plaats waar ze als tieners genoten van een zorgeloze avond.

“Ik heb alleen maar leuke herinneringen aan die avonden in het jeugdhuis. Ik woonde dan wel aan de Brabant, al vlug vond ik de weg naar deze ontmoetingsplaats in het dorpscentrum”, zegt Karen Vaneeckhoutte van Oudercomité Westouter. De fuif wil nu de ouders samenbrengen voor een gezellige avond.

“Met als bedoeling om ook elkaar beter te leren kennen. We zien elkaar zo goed als dagelijks aan de schoolpoort met vlugge contacten. Op de fuif kunnen we bij een drankje en een dansje elkaar zeker beter leren kennen.”

De opbrengst van de fuif gaat naar de aankoop van materialen voor de leerlingen. “De vorige editie bracht voldoende geld in het laatje voor nieuwe schoolbanken. We voorzien ook de aankoop van fruit voor onze fruitdag op woensdag,” aldus Karen, die hoopt om meer dan 100 fuifgangers te kunnen verwelkomen.

“Op vraag van vele ouders hebben we de fuif verplaatst naar de zaterdag. Vrijdag was voor velen niet langer haalbaar gezien de drukke start van de zaterdag met tal van activiteiten voor de kinderen. En zondag is sowieso een rustdag.” De fuif is de enige activiteit van het oudercomité waar alleen ouders welkom zijn. “Maar ook sympathisanten van de school zijn welkom”, vertelt Karen.

Smultocht

Het oudercomité Westouter organiseert elk schooljaar een smultocht en een pannenkoekenverkoop. Op de fuif ‘Kere eki were’ zorgt dj Deaf Generation voor muziek en ambiance. De deuren openen om 21 uur. Een ticket kost 6 euro.

