Oudercomité organiseert beurs voor tweedehands- en homemade artikelen in Sint-Eloois-Vijve

Op zaterdag 23 april van 13 tot 17 uur organiseert het oudercomité van de Stedelijke Basisschool in de sportzaal zijn eerste beurs. Vooral tweedehandsartikelen en homemade producten staan in de schijnwerpers. Alle standen zijn ingenomen.

“Het idee kwam eigenlijk tijdens een gewone ouderraad”, verduidelijkt voorzitter Jurgen Vandenbroecke. “Nogal wat mama’s hadden het erover hoe vlug kinderen wel groeien en wat je allemaal op korte termijn niet meer kan gebruiken. Om het draagvlak zeker groot genoeg te houden, beslisten we unaniem om de tweedehandsspullen aan te vullen met homemade producten.”

“Een vijftal ouders waren al vlug bereid om met mij tot de werkgroep toe te treden: Evelyne Lancksweerdt, Stefanie Van Thienen, Evelien Decraene en Sofie Declercq.”

Vijfse Instuif

Onder het motto ‘samen school maken’ werd de ouderraad in 1991 opgericht door Nico Demeyere, Marnix Bettens en Johan Decabooter. Alles onder het goedkeurend oog van toenmalig directeur Eric Fourneau.

In maart wordt afwisselend meegewerkt aan de kaasavond en het schoolfeest. Beide activiteiten staan tweejaarlijks op het programma. Tot voor de sluiting van het zwembad organiseerde de stuurgroep ook de Vijfse Instuif en tijdens de eindejaarsfeesten baat de vereniging een chalet uit tijdens Lichtjes aan de Leie in Sint-Eloois-Vijve en langs de ijspiste in het centrum van Waregem.

Kinderen tot 16 jaar

“Laat duidelijk zijn dat we ons niet alleen beperken tot allerlei kledij die kinderen zijn ontgroeid”, geeft Jurgen nog mee. “Werkelijk alle tweedehandsspullen mogen worden aangeboden, van kerstballen en -versiering tot speelgoed. Alles krijgt zo een nieuw leven.”

“We richten ons ook vooral naar iedereen die tijdens de ellenlange coronaquarantaines de creatieve toer is opgegaan en nieuwe dingetjes creëerde zoals juweeltjes, kaartjes, kunstwerkjes of lekkernijen. Wel leuk als het overgrote deel gericht is op kinderen tot 16 jaar.”

