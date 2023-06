Oudercomité Oostrozebeekse centrumscholen Mandelbloesem schenkt schooltuintje

Het oudercomité van de centrumscholen Mandelbloesem in Oostrozebeke heeft in de vestiging Stationsstraat een buitenklas voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar gerealiseerd, met fruitboompjes en een moestuintje.

Het oudercomité is erg actief. In 2015 realiseerde het een apenparcours op de site in de Wielsbekestraat en kreeg de bovenbouw in de Stationsstraat nieuwe speeltuigen. Nu volgde een buitenklasje.

19.000 euro

Pieter Vancoillie van het oudercomité zei op de opening dat een groepje leden er drie zaterdagen hard aan gewerkt heeft. Er werden bloembakken geplaatst, zitbanken, een vast klasbord, kunstgras en aangepaste beplanting.

Het gaat om een project van 19.000 euro. De organisatoren mochten ook van Cera een bijdrage van 2.500 euro ontvangen. Schoolhoofd Ilse Vervaeck had alleen maar lovende woorden.