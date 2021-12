Oudercomité bezorgt leerlingen en personeel vrije basisschool de Vlam een warme opkikker

De pandemie heeft ook in de Vrije School de Vlam in Vlamertinge lelijk huisgehouden. Daarom zorgde het oudercomité van de school voor een opkikker op de laatste lesdag voor de kerstvakantie.

“Het coronavirus heeft in onze school lelijk toegeslagen”, zegt Kris Devloo, directeur van de school. “Als je na een vijftal weken dat deze vierde golf nu duurt, begint te tellen, kom je tot hallucinante cijfers.”

Grote flexibiliteit

Zes van de twaalf klassen werden door het CLB gesloten. Achttien van de achtentwintig personeelsleden zijn in quarantaine geweest, al dan niet ziek. Sommige zijn zelfs twee keer in quarantaine geweest. Twee andere mensen zijn nog steeds in ziekteverlof.

“Toch hebben we de school kunnen openhouden. Dankzij de grote flexibiliteit en inzet van het ganse team is ons dit gelukt. Het was voortdurend schakelen en aanpassen voor iedereen. Men zuchtte wel eens maar ik heb niemand horen klagen. Op zo’n momenten zie je hoe sterk je team is.”

Maatregelen tegen corona

“Nochtans zijn er heel wat maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan”, getuigt Dimitri Bourgois, secretaris van het oudercomité. “Naast de traditionele handhygiëne werd het warm eten tijdelijk afgelast.”

“Kinderen aten in de klas of buiten in hun klasbubbel, speelplaatsen werden opgedeeld in leerjaarvakken, de middagspeeltijd werd uitgesplitst, externen zoals logopisten of ondersteuners zijn nog steeds niet toegelaten op school, uitstappen en zwemmen werden geannuleerd.”

Proefwerken en pannenkoeken

“De proefwerken worden verschoven naar eind januari evenals de rapportbespreking. De jaarlijkse pannenkoekenverkoop werd georganiseerd maar we zullen nog even moeten wachten om de pannenkoeken op te smullen.”

“Ook de Winterbar in samenwerking met Kerstmagie op het kasteeldomein du Parc hebben we moeten annuleren, dit samen met de drie andere verenigingen die de Winterbar organiseren. We kunnen het niet maken dat we enerzijds een Winterbar organiseren en anderzijds zoveel klassen, leerkrachten en leerlingen out zijn. Al deze maatregelen samen, kunnen toch al tellen. En toch zijn er zoveel kinderen en leerkrachten ziek geweest.”

Problemen in gezinnen

Directeur Kris getuigt verder: “De overheid besliste dat de laatste week voor de kerstvakantie een extra afkoelingsweek wordt. Het wordt dus voor de kinderen een extra vakantieweek. Eigenlijk komt voor onze school die week veel te laat. Beter was het geweest om die extra week bij de herfstvakantie te laten aansluiten. Maar in Brussel weten ze natuurlijk niet hoe het er in Vlamertinge aan toe gaat.”

“In onze school organiseren we tijdens de afkoelingsweek wel noodopvang voor de gezinnen die in cruciale sectoren werken. Ook gezinnen die het heel moeilijk hebben, kunnen een beroep doen op onze noodopvang. Er zijn echt ouders die niet meer weten hoe ze opvang moeten organiseren voor hun kinderen.”

“Als je plots een wenende mama aan je deur krijgt die ten einde raad is in verband met het organiseren van opvang, dan doet je dat wel wat. In mijn school heb ik een leerling gehad die een maand afwezig is geweest door quarantaine van papa, mama, een familielid en dan de leerling zelf. Je moet het als ouder maar georganiseerd krijgen. Om de noodopvang georganiseerd te krijgen, nemen alle leerkrachten één of twee beurten op zich.”

Leerachterstand

En directeur Kris gaat verder. “In de vorige golven is er bij ons weinig tot geen leerachterstand geweest. We werden weinig getroffen en konden maximaal openblijven. Nu is de situatie anders. Nu is er zeker leerachterstand, bij zo goed als alle leerlingen.”

Gelukkig is er Smartschool, getuigt Dries Boeraeve, voorzitter van het oudercomité. Smartschool werd in de Vlam bij de eerste coronagolf opgezet. Het zorgt voor een snelle digitale communicatie tussen school, ouders en leerlingen.

“Het platform biedt nog een grotere meerwaarde”, stelt de directeur. “Heel wat kinderen moesten in quarantaine wegens hoogrisicocontacten. Veel kinderen zaten dus thuis maar waren niet ziek. Voor hen werden er opdrachten, vragenuurtjes en onlinemomenten voorzien. Op die manier proberen we de leerachterstand te beperken.”

Opkikker voor de leerlingen

“We hopen dat dit allemaal snel achter de rug is”, vervolgt Dimitri Boeraeve. “Met onze ‘opkikker’-actie sluiten we deze moeilijke periode af en kijken we hoopvol naar de toekomst. Een tweetal weken terug werd bij het personeel al eens rondgegaan met de pralinedoos, nu trakteren we iedereen op een lekkere suikerwafel en chocomelk.”

“Met die kleine dingen tonen wij onze appreciatie. We spraken ook de Sint aan om twee mooie basketbaldoelen en een draagbare luidspreker via het oudercomité aan de school te bezorgen. Ondertussen bereiden we het jaarlijkse ontbijt voor dat volgend jaar georganiseerd wordt op 27 maart 2022. Met de opbrengst van dit ontbijt kunnen we dergelijke acties betalen. ”