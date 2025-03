Oscar Knockaert is laureaat Junior Journalist

In de vrije basisschool in Boezinge werden de prijzen van de Junior Journalistwedstrijd uitgereikt. Oscar Knockaert uit het zesde leerjaar werd algemeen laureaat en mag met zijn verhaal ‘De oorlog van Fabeladia’ deelnemen aan de nationale finaleronde. Thibault Bruynsteen is met zijn verhaal ‘Het Halloween avontuur’ de winnaar van het vijfde leerjaar. Beiden kregen een boekenpakket. Ook hun leerkrachten Ine Sinnaeve en Chanel Delameilleure kregen elk een boekenpakket voor gebruik in hun klas. Op de foto zien we achteraan bestuursleden van Davidsfonds Boezinge Jan Dedrie, Sebastiaan Vandenberghe, Edith Carpentier en Annie Carpentier, juffen Ine Sinnaeve en Chanel Delameilleure en directeur Giovani Tommeleyn. Vooraan zien we de winnaars Thibault Bruynsteen en Oscar Knockaert. (foto FB)