Opleiding buschauffeur in VTI is primeur voor Vlaanderen

Momenteel organiseert VTI Brugge op beide campussen meerdere zevendejaarsopleidingen voor leerlingen uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit die alsnog een diploma willen behalen. Vanaf volgend schooljaar komt daar nog een opleiding bij, want wie graag buschauffeur wil worden, kan hiervoor terecht op de campus in de Zandstraat. “We zullen de enige school zijn in het katholieke net die deze opleiding aanbiedt”, vertelt een trotse directeur Julie Houwen. “Het wordt bijgevolg een primeur voor Vlaanderen, want voorheen kon je enkel het diploma via een lessenreeks in het volwassenonderwijs behalen. We organiseren deze richting samen met Sociaal Fonds, die een autocar ter beschikking stelt die permanent op onze site aanwezig zal zijn. Het terrein waarop de school gevestigd is, leent zich perfect voor deze opleiding. Op tijdstippen waarop de leerlingen niet aanwezig zijn op school kan er naar hartenlust geoefend worden. Uiteraard zullen we ook regelmatig de baan op gaan. We mikken op maximaal acht leerlingen, want we beogen in de eerste plaats kwaliteit boven kwantiteit in deze nieuwe studierichting.”

Op 19 maart worden alle bus- en autocarbedrijven uit West- en Oost-Vlaanderen uitgenodigd om de nieuwe opleiding voor te stellen. “Vanuit de sector is er heel wat vraag naar chauffeurs”, gaat Julie Houwen verder. “Er zijn ook heel wat autocarbedrijven in de streek en dat is een bijkomende troef voor deze nieuwe opleiding. Het lesprogramma omvat 28 lestijden, waarvan slechts 6 lestijden voorzien zijn voor theoretische vakken zoals communicatie, ondernemerschap en talenkennis. Alle overige lestijden gaan naar een praktijkgerichte opleiding. Naast het behalen van een rijbewijs voor het besturen van een bus, vrachtwagen of autocar krijgt iedereen die slaagt ook meteen een rijbewijs B. Dit is een belangrijke bijkomende troef van deze opleiding”, besluit directeur Julie Houwen. Wie interesse heeft kan op 26 april tijdens de Open Deur Dag terecht in VTI Brugge (campus Zandstraat). (PDC)