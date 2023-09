Operatie Proper levert Wevelgemse scholen en Chiro Okido 4.950 euro op

Operatie Proper wil via een beloningssysteem scholen en verenigingen warm maken om zwerfvuil duurzaam aan te pakken. Steeds meer scholen gaan de uitdaging aan en worden daarvoor beloond. Dit jaar nam met Chiro Okido voor het eerst ook een jeugdvereniging deel.

Jaarlijks organiseert Mooimakers – het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten – een actie bij scholen en verenigingen. Via een beloningssysteem worden die aangemoedigd om concrete acties op touw te zetten om zwerfvuil tegen te gaan. Bijvoorbeeld door actief zwerfvuil op te ruimen, of geen wegwerpflesjes meer te gebruiken, of enkel nog brood- en fruitdozen toe te laten. Heel wat van die actiepunten zitten al vervat in de MOS-werking die de scholen al jaren promoten.

Per uitgevoerd actiepunt krijgen ze een financieel duwtje in de rug. Dat kan oplopen tot 975 euro per jaar. In 2021 nam De Waterlelie als eerste de handschoen op. Vorig schooljaar deden al twee scholen mee. Dit jaar waren het er drie keer zoveel, en voor het eerst presenteerde zich ook een jeugdbeweging. Er is met andere woorden een groeiende interesse.

Vijf op zes

“Vijf van de zes deelnemende scholen haalden hun doel”, aldus schepen van Leefmilieu Stijn Tant. “De Waterlelie, De Levensboom, De Wijnbergschool, GBS Wevelgem en de Posthoornschool. En met Chiro Okido Gullegem nam voor de eerste keer een Wevelgemse jeugdvereniging deel aan de actie. Allen krijgen ze een mooie beloning voor hun inspanningen.”

“We mochten 4.950 euro ontvangen van Mooimakers. En weer wegschenken aan de zes organisaties. Die verdeling gebeurt op basis van de voltooide actiepunten. De Waterlelie ontvangt 900 euro, De Levensboom krijgt 800 euro. De Wijnbergschool en Chiro Okido Gullegem krijgen elk 775 euro. Voor GBS Wevelgem is dat een cheque van 825 euro, en de Posthoornschool krijgt 875 euro.”

(SL)