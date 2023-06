Op vrijdag 9 juni ‘vliegen’ de duiven in keramiek eindelijk uit

Het educatieve project Welkom, kom, kom nadert zijn hoogtepunt. Op vrijdag 9 juni zullen de zowat 500 kleurrijke duifjes in keramiek uitvliegen en zich tot eind september op tal van plaatsen op en om de vernieuwde Markt nestelen. Het project gaat uit van een dynamische werkgroep onder de leiding van Niek Kindt, Daniël Joseph en Patrick Adam. Tal van vrijwilligers verlenen hun medewerking.

Torhoutse geschiedenis

Tijdens 23 sessies op de zolder van het oud-stadhuis hebben in totaal 506 jongens en meisjes uit het vijfde en zesde leerjaar van de plaatselijke basisscholen een duifje in klei geboetseerd en beschilderd, geïnspireerd op een authentiek duifje uit het Museum Torhouts Aardewerk.

Tijdens die creatieve bijeenkomsten liet de Werkgroep Welkom de kinderen ook proeven van de Torhoutse geschiedenis aan de hand van foto’s, boeken, kaarten en verhalen. Ze kregen onder andere het verhaal over Arthur Naeyaert te horen, de man die tijdens de Eerste Wereldoorlog uit het stadhuis ontsnapte nadat hij door de Duitsers gevangen was gezet.

De hele zomer zullen grote panelen de zeven blinde vensters van het oud-stadhuis sieren. Met twee schilderijen van kunstenaar Raf Tanghe over de ontsnapping van Arthur Naeyaert en met foto’s van Torhout in lang vervlogen tijden. Er is ook een mooie brochure over Welkom, kom, kom gemaakt. Iedereen kan er ene krijgen.

Met een kooi en reus

“De ruim 500 duifjes in keramiek zullen op vrijdagnamiddag 9 juni van 13.30 tot 14.30 uur op de Markt geplaatst worden”, aldus Patrick Adam. “Het feest dat daarmee gepaard gaat, mag door iedereen bijgewoond worden. De ruim 500 betrokken kinderen zullen alvast present zijn.”

Er zal voor heel wat animatie gezorgd worden. Met een fanfare, vendelzwaaien, het samen zingen van een lied, een receptie met fruitsap voor de kinderen en noem maar op. “De duifjes zullen de Markt omtoveren in een fantastisch plein vol kleur en sfeer”, vervolgt Patrick. “Nabij het oud-stadhuis zal er een kooi staan met teksten van kinderen. We voorzien ook een houten reus. Het moet een onvergetelijk spektakel worden. Dat hopen we althans.”

Op zaterdag 10 juni heeft er aanvullend op de happening een duivenvlucht plaats vanuit Châteaudun, georganiseerd door de twee lokale duivenverenigingen Gans Alleen en De Torhoutse Duif.

(JS)