Op de catwalk in kapel: Leerlingen Prizma Campus IdP defileren in modeshow

De modeleerlingen van Prizma campus IdP maken zich op voor hun jaarlijkse modeshow. Dit jaar verwelkomen ze iedereen in de prachtige Gouden Kapel waar ze hun creaties tonen. De modeshow vindt plaats op zondag 28 mei en kreeg de naam The Chapel.

De modeshow in Prizma Campus IdP is al een traditie van 24 jaar. Begeleidende leerkrachten Peter Roose en Dave Willems krijgen de hulp van alle modeleerkrachten en van Marieke Ghys die modelessen geeft aan de Academie in Kortrijk. “We proberen elk jaar een andere twist te geven aan onze show. Alles begint eigenlijk met de locatie. Eens we die hebben starten we met de invulling van de show zelf. We proberen een mooi geheel te maken door de juiste muziek in de juiste sfeer te creëren. Dat is elk jaar opnieuw een uitdaging, maar heel fijn om te doen”, weet Peter.

“Vorig jaar was er modeshow in de gebouwen van IdP zelf en ook dit jaar zoeken ze het niet te ver. We laten alles plaatsvinden in onze prachtige Gouden Kapel. Die is deel van het klooster dat bij onze school hoort. De locatie alleen al zal tot de verbeelding spreken. Dit jaar kozen we dan ook voor The Chapel als naam.”

Eigen creaties

De leerlingen brengen eigen creaties die ze doorheen het jaar maakten. “Elke leerling toont op de show 2 ontwerpen. We hebben modeleerlingen van het derde tot en met het zevende jaar die allemaal erg enthousiast zijn over de show. In totaal gaat het om ongeveer 50 leerlingen. Er is van alle leerlingen slechts één iemand die niet deelneemt”, vertellen Marieke, Peter en Dave, die jaarlijks de organisatie van de modeshow in handen nemen.

“De leerlingen showen zelf hun ontwerpen, maar de zesdejaars van creatie en mode zochten dit jaar ook een extern model dat geknipt is voor één van hun creaties. Vaak zijn dat familieleden of vrienden. Voor de leerlingen is het heel leuk om iemand die ze goed kennen met één van hun ontwerpen te zien.”

De modeshow van IdP is volgend jaar aan de 25ste editie toe. “We hebben er al memorabele edities opzitten, maar we doen het elk jaar met veel plezier. De coronajaren zorgden ervoor dat we extra creatief uit de hoek moesten komen, maar ook dan kwamen we met een alternatief van filmpjes en foto’s. Of we volgend jaar iets speciaals doen voor ons jubileum laten we in het midden, we zien wel. Meestal proberen we kort na elke editie al de locatie voor het jaar nadien te bepalen, dus dat zal ook dit jaar niet anders zijn waarschijnlijk.”

Reserveren

De modeshow vindt twee keer plaats op Pinksteren, 28 mei. “Er is een voorstelling om 16 uur en eentje om 19 uur. Kaarten kosten 10 euro en kan je reserveren bij Ariane Vercamert via ariane.vercamert@prizma.be of telefonisch op 051 33 79 16”, klinkt het. “De kaarten vliegen momenteel de deur uit, dus wie er nog bij wil zijn, moet snel zijn. We zorgen voor een bar waar iedereen nadien gezellig kan napraten bij een drankje.” (MV)