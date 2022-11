Oostende zoekt kandidaten voor Kindergemeenteraad

De stad Oostende hecht erg veel belang aan inspraak en participatie. Het bestuursakkoord kreeg dan ook niet zomaar de titel ‘Oostende maken we samen’. Ook de mening van de jongste Oostendenaars is belangrijk en daarom biedt de Stad aan kinderen en jongeren mogelijkheid tot participatie in het beleid van onze stad.

Om die participatie op een meer structurele basis te organiseren, wordt, naar analogie van de jaren 90, begin 2000, vanaf het schooljaar 2022-2023 een Kindergemeenteraad aangesteld. Kinderen zijn de toekomst van de stad en een Kindergemeenteraad biedt hen de kans om hun wildste ideeën over Oostende kenbaar te maken.

Waardevol en functioneel

Kinderen worden soms moeilijk gehoord wanneer het over het beleid en bestuur van een stad gaat, dit door de vele tussenstappen die meestal gepaard gaan met beslissingen en projecten.

Met de Kindergemeenteraad kunnen ze rechtstreeks betrokken worden bij de realisatie van projecten van de Stad. Hun inbreng kan waardevol en functioneel zijn.

In het najaar van 2022 lanceert Stad Oostende een oproep naar de jonge kandidaten. Alle kinderen uit het vijfde leerjaar van een Oostendse basisschool én die ook in Oostende wonen, kunnen zich kandidaat stellen. Uit de lijst met kandidaten wordt per basisschool telkens één vertegenwoordiger geloot.

Door te werken via loting in plaats van met verkiezingen, verlaagt de stad de drempel voor alle kinderen om zich kandidaat te stellen. Elk kind dat zich inschrijft, maakt evenveel kans om te zetelen in de Kindergemeenteraad.

Vier thematische zittingen

Na een installatiezitting op 11 januari 2023 waar iedereen met elkaar kan kennismaken, worden vier thematische zittingen georganiseerd. Tijdens elke zitting zullen de kinderen, met de ondersteuning van inhoudelijke experten, kennismaken met één thema (zoals cultuur en sport, verkeer en samenleving).

Daarna kunnen ze hun mening, ideeën en dromen over dit thema delen en worden deze in een advies aan het stadsbestuur gegoten. De Dienst Jeugd en de participatieambtenaar werken de verschillende thema’s uit in overleg met diverse stadsdiensten.