OLVO Vuurtoren krijgt Geronimo Stilton op bezoek

“Zo’n enthousiaste bende, dat heb ik nog nooit meegemaakt!” Het zijn de woorden van het bekende kinderboekenfiguurtje Geronimo Stilton, die in hoogst eigen persoon een bezoek bracht aan de lagere school OLVO Vuurtoren. “We namen deel aan een challenge waarbij klassen van over heel Vlaanderen en Nederland konden registreren hoeveel Geronimo Stilton-boeken ze hadden gelezen”, zegt juf Ellen Gouwy van klas 4A. “Wij klokten af op 106 stuks en werden, samen met nog twee andere Vlaamse en drie Nederlandse klassen, als winnaar uitgeloot voor een exclusief bezoek van Geronimo zelf. Met de hele school vormden we een erehaag – zo konden alle kindjes hem ontmoeten – en vervolgens trok het figuurtje naar onze klas voor een verhaal en een babbel.” De 19 leerlingen van 4A kregen ook een certificaat en enkele gesigneerde boeken. (TVA/ foto PM)