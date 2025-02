OLVH op bezoek in Fedasil

Vrijdag 7 februari 2025 is een dag die de leerlingen van het derde jaar Humane Wetenschappen van OLVH (Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut) in Sint-Andries niet snel zullen vergeten. Hun bezoek aan Fedasil Jabbeke was voor velen een echte openbaring. De kennismaking met het leven van kinderen en volwassenen in een asielcentrum zal velen nog heel lang bijblijven.

“Met dit project wilden we de blik van onze leerlingen op de maatschappij verruimen”, opent Kaat D’Hoore, leerlingbegeleider en initiatiefneemster. “Ze kregen eerst een rondleiding en wat uitleg over het leven in een asielcentrum. Daarna moesten ze in een doorschuifsysteem verschillende opdrachten en activiteiten uitvoeren samen met de bewoners. Ze maakten op school onder andere kleine spelletjes om samen met de kleuters te spelen. Ze observeerden ook in de crèche van het asielcentrum. De meeste leerlingen hebben grote ogen getrokken. Het was vaak confronterend om te zien in welke omstandigheden asielzoekers de dag doorbrengen. Achteraf stel ik vast dat ook heel wat vooroordelen zijn weggewerkt.”

Geschrokken

“Ik woon in Jabbeke en had wel al foto’s gezien van het asielcentrum, maar toch was ik serieus geschrokken”, vertelt Oona Leenders (14). “Het waren allemaal heel leuke en lieve mensen. Ik dacht dat het een gesloten asielcentrum was, maar gelukkig is iedereen vrij om te komen en te gaan. De prikkeldraad aan de ingang vond ik wel nogal schrikwekkend.” “We zagen dat die mensen blij waren met ons bezoek”, vullen Jolien Buffel (14) en Maithe Libbrecht (14) aan. “Ze vonden het ook niet ambetant dat we hen kwamen bekijken. De meesten onder ons dachten dat we een groep verdrietige mensen zouden ontmoeten, maar dat was helemaal niet het geval. Iedereen vond spelen met de kinderen het leukste, maar de taalbarrière was een handicap. Alle leerlingen hebben door dit bezoek geleerd dat het belangrijk is om mensen te helpen die het moeilijk hebben. Het was een initiatief dat voor herhaling vatbaar is. Ons beeld over mensen die asiel zoeken is voorgoed veranderd.” (PDC)