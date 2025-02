OKAN-klas Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort schittert op de planken

De OKAN-klas van Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort brengt op 20 februari de theatervoorstelling Lichtdrager in samenwerking met Het Gevolg. Onder begeleiding van Stefan Perceval en Marit Stocker werkten 17 leerlingen rond het thema eenzaamheid. Via krachtige expressieoefeningen leerden ze hun gevoelens en dromen delen. “Het gaat om kwetsbaarheid, maar ook om verbinding”, zegt Perceval. Theater helpt hen hun stem te vinden en taal te ontwikkelen. Het resultaat van dit bijzondere traject is op 20 februari om 18 uur te bewonderen in City Nieuwpoort. Tickets zijn verkrijgbaar via https://forms.office.com/e/sTaLuWAaHd of bij het schoolsecretariaat. (PG/gf)