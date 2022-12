OKAN-klas op bezoek bij bewoners wzc Ter Linden: “Warme kerst voor jong en oud”

GO! Atheneum Veurne organiseert sinds vorig jaar een OKAN-klas voor anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar. In de OKAN-klas zitten nu voornamelijk jongeren uit Oekraïne. Het is voor hen voor het eerst een kerstperiode ver van huis, van familie en vrienden. Net voor Kerstmis gingen ze op bezoek in wzc Ter Linden. Ze maakten er een praatje met de bewoners en verrasten hen met zelfgemaakte geschenkjes.

OKAN GO! Atheneum Veurne startte in april 2022 in het Veurnse Atheneum. “De aanleiding was de Oekraïnecrisis en leerlingen die moesten opstarten in het secundair onderwijs”, legt Sieglinde Dewaele (OKAN-coördinator GO! Atheneum Veurne) uit. “Atheneum Veurne voorzag de accommodatie en stelde in sneltempo de nodige leerkrachten aan om de leerlingen te ondersteunen.”

“Er werden 15 Oekraïners opgevangen in de eerste maanden in de OKAN-klas. OKAN staat voor Onthaal Klas Anderstalige Nieuwkomers. Daar leren jongeren tussen 12 en 18 jaar Nederlands, maar we maken hen ook wegwijs in België, leren hen over onze gewoontes. Na 1 jaar in de OKAN-klas moeten de leerlingen doorstromen naar een gepaste richting in het secundair onderwijs.”

“Vanaf september zitten er niet enkel Oekraïners in de klas, maar ook leerlingen uit Congo, Roemenië… December is voor velen onder hen het eerste jaar in België, ver weg van hun familie, vrienden… OKAN GO! Atheneum zet daarom niet enkel in op leren, maar ook op het welzijn van de leerlingen. Het CAW (Centrum Algemeen Welzijn) kwam al langs in de OKAN-klas om met de jongeren te praten over emoties, trauma’s…”

Kerstkaartjes

“In de week voor kerst zet de OKAN-klas in op goed doen. Een van de activiteiten is een bezoek aan het woonzorgcentrum Ter Linden. Na een rondleiding was er tijd om met de bewoners te praten in het Nederlands en om bingo te spelen.”

“Alle leerlingen brachten een attentie mee voor de bewoners: een zelfgemaakte kerstkaart en een theelichthoudertje. Op die manier proberen we zowel jong als oud een warme kerst te bezorgen. De leerlingen maakten ook kerstkaartjes voor de buurtbewoners en alle leerkrachten met Nederlandse wensen”, klinkt het.