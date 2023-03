O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut in Sint-Andries brengt dit weekend ‘Spring Fever’ op de planken

Een toneelstuk dat door leerlingen van een secundaire school opgevoerd wordt, is al lang geen uitzonderlijke gebeurtenis meer. Wanneer scholieren echter zelf betoverd raken door een meesterwerk van Shakespeare, de tekst herschrijven, audities houden, decors bouwen en het stuk ook nog eens zelf spelen, mag zonder meer gesproken worden van een krachttoer. Dat is het geval in het O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut in Sint-Andries

“In de coronaperiode, toen de leerlingen noodgedwongen vaak achter hun computer les volgden, groeide bij enkelen het wilde idee om een toneelstuk te schrijven en op te voeren”, vertelt Valérie Gardin, leerkracht Nederlands-Duits in het O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut in Sint-Andries. Zij begeleidt samen met vier andere leraren het hele project dat door de leerlingen gedragen wordt.

Leerlingen namen alles zelf in handen

“Tijdens de voorbije zomervakantie werd Midzomernachtsdroom van Shakespeare door de leerlingen herschreven tot Spring Fever. Wanneer het scenario klaar was, werd het toneelstuk voorgesteld aan de andere leerlingen die zich kandidaat stelden om mee te werken. Tot onze grote verbazing waren er meer geïnteresseerden dan er rollen beschikbaar waren. Er volgden audities, er werd een decorploeg en een technische crew samengesteld. Eigenlijk hebben de leerlingen het hele project zelf in handen genomen en hebben wij als leerkrachten hen enkel begeleid. We hebben hen zien groeien tijdens het project. Het was leuk om te zien hoe ze heel wat vrije tijd investeerden in alles wat bij zo’n project komt kijken en tegelijk ook intensief bezig waren met cultuur en taal.”

Resultaat

“Ik ben mijn collega’s Kathy Rommelaere, Sylvie Hoste, Eric Colenbier en Femke Troch heel dankbaar voor hun steun. Als begeleiders van het project zijn we heel blij dat de leerlingen komend weekend hun project eindelijk aan het grote publiek kunnen voorstellen. Ze hebben er hard aan gewerkt en het resultaat van Spring Fever mag gezien worden.” (PDC)

‘Spring Fever’ wordt op zaterdag 4 maart om 20 uur en zondag 5 maart om 15 uur opgevoerd in de turnzaal van het O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut.