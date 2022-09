Noor Vidts geeft startschot van de Vlaamse Loopweek en de 50ste Brugse scholencross

Woensdagnamiddag gaf Noor Vidts het startschot van de 34ste editie van de Vlaamse Loopweken voor scholen, die plaatsvinden van maandag 19 september tot vrijdag 14 oktober 2022. De Vlaamse Loopweken openen elk jaar traditioneel het schoolsportjaar. Van de kleuterklas tot het laatste jaar van de middelbaar kan iedereen meedoen.

Brugge was omwille van de 50ste editie van Brugse scholenloop dit jaar gaststad voor het startschot van de Vlaamse Loopweken.

Schepen van Sport Franky Demon benadrukte dat het concept de laatste jaren een grondige metamorfose onderging. “Waar de scholencrossen traditioneel een echte race waren, waarbij kinderen het tegen elkaar opnamen in een ware veldloop is het concept sinds corona aangepast. Nu bieden we de deelnemers een parcours met een tiental hindernissen aan die ze alleen of in groep kunnen overwinnen. Geen echte wedstrijd meer, maar een alternatieve kennismaking met de loopsport waarbij beleving voorop staat.”

Woensdag waren in het domein De Koude Keuken ruim 700 kinderen op bezoek om kennis te maken met deze belevingsloop. Op 18 oktober 1972 werd de eerste schoolcross georganiseerd in de Koude Keuken. “Het was toen een cross waarin heel wat Brugse jongeren voor het eerst kennis maakten met veldlopen”, aldus Franky Demon.

“Verliefd worden op een sport en er je carrière van maken, net zoals ik deed… dat zaadje wordt vaak al geplant op school”, vertelde meerkampster Noor Vidts op de openingsceremonie. “Ik sta dan ook vol achter de initiatieven om sport op school aantrekkelijker te maken voor kinderen. Een hindernissenparcours vol beleving is alvast een goede eerste training voor de meerkampertjes van de toekomst.”

Het parcours van de 50ste editie van de Brugse scholenloop werd uitgewerkt in samenwerking met een survivalrunclub. Leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs moesten heel wat uitdagende hindernissen en zelfs water overwinnen. Ook voor de kinderen van het buitengewoon onderwijs was een leuk parcours voorzien. (PDC)