Nieuwe directeur voor Brugse basisschool Spiegelrei: “Ik wil deze school terug op de kaart zetten”

Sinds een tweetal weken worden de kinderen van Basisschool Brugge Centrum ’s morgens aan de schoolpoort vriendelijk onthaald door Liesbeth Desmedt (47). Zij is sinds 1 oktober de nieuwe directeur van de school.

“25 jaar lang was ik heel graag onderwijzeres in de stedelijke basisschool in Sint-Michiels, maar dit voelt een beetje als thuiskomen”, zegt Liesbeth Desmedt. “Als kind zat ik hier immers op school en vermits ik in Brugge woon, ben ik nog goed op de hoogte van het reilen en zeilen in deze basisschool. Nu mijn vier kinderen wat groter zijn, ging ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het is goed om af en toe eens je horizon te verleggen. Toen ik hoorde dat men hier een nieuwe directeur zocht, heb ik niet getwijfeld. Samen met het team wil ik aan de slag gaan om deze school terug op de kaart te zetten. Ik werd hier heel warm en hartelijk onthaald en voel aan alles dat we er samen iets moois kunnen van maken.”

Continuïteit is nodig

De school, die gevestigd is in een historisch pand aan de Spiegelrei, staat voor enkele serieuze uitdagingen en dat beseft de nieuwe directeur maar al te goed. “Het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs staat voor gelijkheid en diversiteit. Elk kind moet alle kansen krijgen waar het recht op heeft. Dit wil ik realiseren in deze school, waar leerlingen met diverse sociale en culturele achtergronden welkom zijn. Ook het onderwijsniveau wil ik samen met het team verder optimaliseren door de vele goede initiatieven op klasniveau te coördineren en verder uit te diepen. Ik hoop voor iedereen een baken van rust en duidelijkheid te zijn. Na enkele jaren van wisselend beleid is enige continuïteit een noodzaak voor alle personeelsleden. Ik wil echt iets moois maken van mijn nieuwe opdracht. Ik word alvast heel goed bijgestaan en gesteund door de begeleiders van de scholengroep. Een hele geruststelling voor een beginnende directeur”, gaat Liesbeth verder.

Er wacht haar nog een grote uitdaging. Binnenkort starten de werken voor de bouw van een nieuwe school aan de Vrijdagmarkt. “Een exacte timing werd nog niet vastgelegd, maar we hopen zo snel als mogelijk het gloednieuwe pand te betrekken”, besluit Liesbeth.