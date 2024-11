Nieuwe danslessen in kunstonderwijs van Avelgem: “Een echte initiatie tot dans”

In het Kunstonderwijs in Avelgem kon je tot nu reeds terecht voor lessen Woord, Muziek en Beeld. Maar vanaf volgend academiejaar, 2025-2026, worden er ook lessen dans aan toegevoegd. De nieuwe danslessen zijn bestemd voor leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar.

“Het idee kwam van de hoofdafdeling van het Conservatorium in Kortrijk”, vertelde Caroline Valck, schepen van Onderwijs in Avelgem. “De directeur Erik Desimpelaere stapte naar ons toe met de vraag of wij het zagen zitten om ook danslessen te geven in de kunstacademie van Avelgem. Vroeger hadden we daar geen geschikte locatie voor, maar dat is nu veranderd. Hij kwam kijken naar de turnzaal van de nieuwe lagere school van Sint-Jan Berchmans, en hij vond het fantastisch.”

Makkelijke leeftijd

“Samen met de school konden we een akkoord bereiken om de turnzaal te kunnen gebruiken. Op die manier kunnen we voor de kleinste kindjes leuke danslessen organiseren. We starten volgend schooljaar met de danslessen voor leerlingen van het eerste en tweede leerjaar. Het is voor ons een makkelijke leeftijd om te zien of het aanslaat, en of ze de lesjes leuk vinden. Dan kunnen we gradueel telkens aan oudere kindjes lesgeven, telkens wanneer zij ook opgroeien. De danslesjes nu noemen ‘Springveertjes’, en zijn een echte initiatie in het dansen. Het is een combinatie van moderne dans, alsook klassieke dans. Op die manier kunnen de kindjes leren omgaan met hun eigen lichaam, met de bewegingen en met het ritme van de muziek. Bovendien kunnen ze ook proeven van verschillende genres, zodat ze, wanneer ze wat groter zijn, beter kunnen kiezen in welk genre ze specifiek in willen groeien.”

Gratis meevolgen

“De officiële lessen zullen dus starten in september volgend jaar, maar vanaf januari 2025 tot eind juni kunnen kinderen van het derde kleuterklasje en van het eerste leerjaar gratis danslessen meevolgen. Op die manier kunnen ze wat aftasten of het iets voor hen is. De lesjes voor het derde kleuter zullen plaatsvinden op woensdagnamiddag van 14 tot 15 uur, en die van het eerste leerjaar op woensdagmiddag van 13 tot 14 uur.” (ML)

Inschrijven kan via kunstonderwijs@avelgem.be of via 0475 83 05 69.