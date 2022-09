Negen klasjes van VBS De Ark Koksijde leggen eerste stenen van hun nieuwe school

Leerlingen van drie kleuterklasjes en zes lagere schoolklassen mochten de symbolische eerste stenen leggen in wat het restaurant zal worden van hun gloednieuwe school in de Helvetiastraat in Koksijde-Dorp. Aannemersbedrijf Alheembouw zet er vaart achter, want de eerste betonnen kolommen werden al verankerd in de fundering. Als alles volgens plan verloopt, stappen de 230 leerlingen volgend schooljaar door de schoolpoort van de splinternieuwe Vrije Basisschool De Ark.

De vzw Patrimonium onderwijs decanale werken Diksmuide-Veurne, treedt in dit project op als bouwheer. Gedelegeerd bestuurder Luc Warreyn legt uit: “Anders gezegd: de centjes voor de bouw komen van onze vzw. De vzw heeft een rist gebouwen in blote eigendom, gaande van katholieke basisscholen in Leisele, Houtem, Veurne, Beauvoorde, Koksijde-Bad en deze school in Koksijde-Dorp, Oostduinkerke en middelbare scholen zoals Immaculata De Panne, College Veurne, College Nieuwpoort en Annuntiata Veurne. Het is ons doel al deze gebouwen voor een lange termijn in erfpacht te geven tegen een lage vergoeding en voor lange termijn aan de respectievelijke vzw’s die in de beste omstandigheden het patrimonium onderhouden en ten dienste stellen van de leerlingen. Na de financiering in 2019 van een uitbouw van het College Veurne is dit tot nu toe de grootste uitdaging.”

Elke vierkante meter zinvol gebruiken

Pieter Vandenberghe, directeur DBFM Alheembouw, ziet deze nieuwbouw als een nieuw chassis, de romp voor VBS De Ark: “Deze vestigingen hadden last van de tand des tijds. De nieuwe school wordt een inspirerende omgeving, ook buiten. Want ook buiten valt er veel te leren. En, leren is spelen, en spelen is leren! Ik blijf liever bescheiden, maar Alheembouw is toch wel de grootste scholenbouwer in Vlaanderen. Wij weten dat er momenteel misschien wel 2.000 scholen zijn die wachten op een goedkeuring van subsidie. Die wachttijd kan oplopen van 10 tot 15 jaar. De blik van ongeloof en het enthousiasme die ik op het gezicht van directeur Jan Andries kon aflezen toen ik zei dat wij na 6 maanden de subsidiegoedkeuring van Agion hadden gekregen, sprak boekdelen! Maar daarmee hadden we nog geen gebouw! Maar we hebben goede partners gevonden: architectenbureau PVL van Pieter Popeye in Oostduinkerke, studiebureau Stabiliteit Wittouck in Diksmuide en studiebureau Technieken Viaene in Koksijde. Deze nieuwbouw zal 2.700 m² oppervlakte bedragen, waarvan elke vierkante meter zinvol zal worden gebruikt.”

Helpende handjes

En de aannemer krijgt al meteen hulp van een aantal kinderhandjes. Samen met hun leerkrachten legden enkele kinderen van de drie kleuterklasjes en de zes lagere schoolklassen de negen eerste stenen. “Op elke steen staat een woord dat de visie van onze school kenmerkt”, zegt directeur Jan Andries. “Rond deze bouwstenen willen we ons onderwijs verder uitbouwen.”

Op de negen stenen staat:

– LEREN (”de kerntaak die elk kind een stevige basisvorming geeft om een mooie toekomst uit te bouwen”)

– ZORG (”ondersteuning voor elk kind om zich te ontwikkelen volgens eigen talenten en op eigen tempo”)

– GELOVEN (”in elk kind en in de waarden van het leven: verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid, respect en liefde”)

– SAMEN (”met heel veel participanten, onze school is geen eilandje”)

– COMMUNICATIE

– EIGENTIJDS (”innovatief onderwijs aanbieden in een modern schoolgebouw met moderne communicatietechnologie”)

– SPORTIEF (”sporttalenten ontwikkelen, maar sportief betekent ook ‘fair play”’)

– MOS (= Milieuzorg op School’ – “met een nieuwe groene speelplaats en projecten die bijdragen aan de zorg voor onze planeet”)

– HART (”een kloppend en solidair hart voor iedereen in onze samenleving”).

Investeren in toekomst

Burgemeester Marc Vanden Bussche besluit: “Het bouwen van een nieuwe school in een dorpskern is een serieuze uitdaging. Het tijdelijk verhuizen van alle klassen en materiaal naar een andere locatie vraagt de nodige organisatie. Maar investeren in een school en kinderen is investeren in de toekomst. Daarom is de gemeente Koksijde de bouw van deze nieuwe school, waar straks 230 kinderen eigentijds onderwijs kunnen genieten in eigentijdse gebouwen, zeer genegen. Bovendien zal het nieuwe multifunctionele schoolgebouw ook uitstralen naar de omgeving Koksijde-dorp. Lokalen zullen beschikbaar zijn voor verenigingen, voor de lokale gemeenschap, voor het gemeentebestuur. ”