Myguelle Nevejan wint nationale finale Junior Journalistwedstrijd

Myguelle Nevejan uit Langemark mag zich Junior Journalist van het jaar noemen. Het meisje schreef volgens het Davidsfonds het beste verhaal van zestig leerlingen uit de eerste graad uit heel Vlaanderen en Brussel.

Myguelle Nevejan is de dochter van Stefaan Nevejan en Lucille Bonguegne. Zij is een leerlinge uit het tweede jaar Moderne Talen en Wetenschappen in het Lyceum in Ieper. Uit de meer dan zestig inzendingen heeft de nationale jury van het Davidsfonds haar verhaal ‘De wereld na 2030’ als het beste verhaal van Vlaanderen en Brussel gekozen.

Op zondag 24 april mocht deze vlotte jongedame in het bijzijn van haar familie in het Vlaams Parlement haar prijs in ontvangst nemen.

Ieperse winnares

Elk jaar organiseert het Davidsfonds de Junior Journalistwedstrijd, dé grootste schrijfwedstrijd voor jongeren in Vlaanderen en Brussel. Davidsfonds afdeling Ieper maakte de leerlingen van de eerste graad warm om aan deze schrijfwedstrijd met als thema ‘De wereld na 2030’ deel te nemen. Ruim 300 leerlingen uit de eerste graad van de Ieperse secundaire scholen kropen in hun pen.

Uiteindelijk kwamen zeventien verhalen in aanmerking voor een prijs. Op 23 januari 2022 vond de plaatselijke finale tijdens Toast Literair plaats. Myguelle Nevejan wist de Ieperse jury het meest te bekoren met haar verhaal getiteld ‘Ugari’. Zij sleepte hier de eerste prijs in de wacht.

“Haar verhaal stak er met kop en schouders bovenuit”, vertelt Annelies Druart, leerkracht Nederlands en juryverantwoordelijke Junior Journalist Davidsfonds. “Het verhaal van Myguelle blinkt uit door een rijke woordenschat. Het verhaal is ook aangrijpend en kent een verrassend slot.”

Nationale finale

Het verhaal van de regionale winnares stootte meteen door naar de nationale finale. Een jury van bekende auteurs, journalisten en vakexperten boog zich over meer dan zestig inzendingen en koos er het verhaal van Myguelle als het beste verhaal uit. De jonge schrijfster mag zich een jaar lang dé beste junior journalist van Vlaanderen en Brussel noemen in de reeks eerste graad secundair onderwijs.

“We zijn bijzonder trots dat onze leerlinge deze prijs in de wacht sleepte”, aldus directrice van het Lyceum, Hilde Uytterschaut. “Het is trouwens al meer dan 30 jaar geleden dat iemand van Davidsfonds afdeling Ieper en een Ieperse school de nationale finale won. Dat was toen iemand uit de derde graad. Myguelle schrijft dus geschiedenis. Ze raakte met haar verhaal door de lokale en provinciale selecties en won nu ook op nationaal vlak.”

Fantasieverhaal

Het verhaal van Myguelle is gebaseerd op eigen ideeën. “Ik liet mij inspireren door mijn eigen kennis die ik opgedaan heb door gepassioneerd te zijn door boeken. Mijn verhaal ‘Ugari’ is pure fantasie maar wel met een verwijzing naar een tijd dat de aarde ooit wel eens zal vergaan.”

“Ik heb interesse in de media, maar wil zeker geen journalist worden. Zoals ik het nu zie, gaat mijn voorkeur uit naar toneel, politiek, bedrijven of rechten studeren. We zien wel hoe het evolueert”, besluit Myguelle Nevejan.

Op de site https://lyceumieper.smsi.be/ staat een link naar het bekroonde verhaal.

(EG)