MPI De Vloedlijn is Fietsschool van Stad Oostende: “Dankzij inzet van het hele schoolteam”

Sinds vorig schooljaar waait er een nieuwe wind in De Vloedlijn, een school in Oostende voor kinderen met buitengewone talenten. Kinderen met mentale beperking, ASS, gedragsproblemen en leerstoornissen worden maximaal onder de vleugels genomen. Na enkele crisisjaren heeft het hele schoolteam teruggevochten met nieuwe projecten en MPI De Vloedlijn is sterker dan ooit met aandacht voor respect, verbinding en communicatie. Schoolteamleidster Caroline Petit-Jean geeft uitleg.

“We willen vooral kansen bieden aan kinderen die thuis in kansarmoede leven. Vanuit de visie met bewustwording en verbinding zijn een aantal projecten gegroeid, die het leer-en leefklimaat op onze school bevorderd hebben. Leerlingen, leerkrachten en ouders werden hierbij betrokken en gedurende het schooljaar bloeide de school, na een moeilijke periode, weer open.”

Drie elektrische bakfietsen

Dankzij de sponsoring van Kiwanis Noordzee, Innerwheel, Rotary Oostende, de fotoclub van Oostende, Bastiaan en een anonieme schenker konden drie elektrische bakfietsen en enkele kleine fietsen aangekocht worden, ter waarde van 16.500 euro.

“Hiermee konden de leerkrachten zich reeds ecologisch verplaatsen met de zwakste T2-kinderen en de kleuters naar het strand en naar de Kinderboerderij, De Lange Schuur. Daar liep een project met wekelijkse activiteiten: brood bakken, schapen scheren, gezonde voeding, omgaan met en verzorgen van dieren. Dat zijn vaardigheden en die we niet op school kunnen aanbieden. We konden ons nu ook eenvoudig naar het strand verplaatsen, naar de winkel gaan en externe partners bezoeken. Op deze manier verruimen we de wereld voor onze kinderen, bieden zo dagelijks nieuwe kansen en zorgen voor verbinding met de ‘buitenwereld’.”

Een eigen moestuin

In april werd een samenwerking opgestart met de Clarahoeve in de Stuiverstraat. Daar huist momenteel de vzw Perspectief, die mensen uit Oostende digitaal vaardiger kan maken. Ze stellen ook laptops ter beschikking, zorgen voor goedkoper internet thuis en organiseren opleidingen tot digitalisering.

“Vzw Perspectief zette in april de tuindeur open voor drie sociale organisaties. Samen met Duinhelm en SAAMO kreeg De Vloedlijn de kans om op het grondgebied van de Clarahoeve moestuintjes aan te leggen en te bewerken. Via de steun van Kiwanis Ensor werden radijzen, aardbeien en bloemen geplant of gezaaid en geoogst in de Buitenklas op de Clarahoeve. Iedereen is gemotiveerd om eraan mee te werken. Kiwanis Ensor wil dit moestuinproject ook de komende twee jaar steunen met planten te zaaien en te oogsten. Kiwanis Ensor zal ons de komende 2 jaren helpen met de verdere uitbouw van de Buitenklas op de Clarahoeve. Ook op school werden de eerste bloembakken gevuld en zien we opnieuw groen en kleur verschijnen. We vangen ons eigen regenwater op om onze planten van water te voorzien en dromen in de toekomst van een bijenkorf en honing.

Begin volgend schooljaar kunnen we dankzij Kiwanis Ensor de Buitenklas in gebruik nemen, die zal toelaten om onze klassen op geregelde tijdstippen buiten te laten les volgen. Er komt een blotevoetenpad, een kruidenhoekje en een wilde bloementuin. We zijn ontzettend dankbaar dat we dit mogen helpen realiseren op De Clarahoeve.”

Fietsschool van Oostende

Dankzij heel wat sportieve inspanningen van MPI De Vloedlijn werd de school zopas uitgeroepen tot Fietsschool van Stad Oostende. “Op maandag 26 juni om 13.15 uur komt burgemeester Bart Tommelein op bezoek, vergezeld door enkele spelers van KVO om de prijs van ‘Fietsschool van Stad Oostende’ te overhandigen”, vertelt Caroline fier. “Dat hebben we te danken aan ons bakfietsproject, aan onze deelname aan de fietsexamens van stad Oostende, onze jaarlijkse, driedaagse fietstocht met de leerlingen én de aandacht in de lessen voor veiligheid en de wegcode.

Ons doel voor komend schooljaar is ons lerarenkorps en alle leerlingen op de fiets te krijgen. We zijn dan ook in de pen gekropen om een nieuw project op poten te zetten om misschien al volgend schooljaar een nieuwe moderne fietsenstalling te kunnen installeren.

In primeur kunnen we ook meegeven dat de huidige schoolgebouwen veel te klein geworden zijn. De plannen zijn gemaakt om binnen de vier jaar, een nieuw schoolgebouw te realiseren, in navolging van BUSO Ter Zee, onze buren, waar we uitstekend mee samenwerken.

Een gezonde geest in een gezond lichaam, gezonde voeding, aandacht voor armoede en kansarmoede en tevens zorg dragen voor onze natuur, dit zijn de waarden waar we samen onze schouders onder zetten. MPI De Vloedlijn groeit en bloeit weer, dankzij de inzet van onze directeur, Franky Douvre, het hele lerarenkorps en de steun van veel milde sponsors.” (FRO)