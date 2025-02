Mossels smullen bij Vrije School Vlamertinge

Op zaterdag 1 maart vanaf 18 uur en op zondag 2 maart vanaf 12 uur organiseert de Vrije School Vlamertinge haar 54ste mosselsouper. De mensen van de Vlam serveren Zeeuwse jumbomosselen met frietjes à volonté voor 24 euro. Er kan ook voor vol-au-vent met frietjes worden gekozen voor 20 euro. En er is voor de vegetariërs ook een veggieburger met groentjes en frietjes (20 euro) voorzien. Kinderen onder de 12 jaar kunnen kiezen uit twee frikandellen met frietjes of vol-au-vent met frietjes (beide 14 euro). De Vrije School Vlamertinge is gelegen in de Hosspitaalstraat 13 in Vlamertinge. De organisatie vraagt om vooraf in te schrijven en dat kan tot en met maandag 21 februari, ofwel telefonisch via 057 20 97 60 of via email op info@gvbvlamertinge.be. Je kan ook online bestellen via vsvdevlam.be. (ML/foto ML)