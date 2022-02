Mooi erkenningsbord voor scholen die deelnamen aan fluodag in Oostkamp

Woensdag kregen de scholen die hebben deelgenomen aan de fluodag in Oostkamp hun erkenningsbord overhandigd door de gemeente en de kindergemeenteraad.

De fluodag werd georganiseerd op 16 november vorig jaar door de kindergemeenteraad en was bedoeld om extra aandacht te vragen voor de veiligheid in het verkeer. De dag werd door zeven scholen in Oostkamp georganiseerd: VBS Sint-Pieter, VBS De Vaart, VBS De Kiem, VBS De Sprong, VBS Baliebrugge en de Koning Boudewijnschool. Deze scholen stuurden hun actie door naar de gemeente en ontvingen een opvallend fluopaneel dat ze aan de schoolpoort kunnen ophangen. Daarmee moedigen de scholen iedereen aan om fluo te blijven dragen op straat en is het duidelijk dat de school zich engageert voor verkeersveiligheid en sensibilisering van de leerlingen. (GST)