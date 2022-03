Mondiale dag met workshops in LMC

In het Lodewijk Makeblijde College in Poperinge stond deze week een mondiale dag op het programma met workshop rond onder andere duurzaamheid, gezondheid en burgerschap. Een ploeg leerlingen werd ‘journalist voor één dag’, anderen gingen een duurzame fietstocht maken in en rond Poperinge, maar ook een ontmoeting met burgemeester Dejaegher stond op de planning.

Het onderwijs heeft een bewogen periode achter de rug. Het oude normale lijkt stilaan terug te keren en er kan opnieuw zonder mondmasker les gevolgd worden. Op dinsdag 8 maart werd een mondiale dag georganiseerd in het Lodewijk Makeblijde College (LMC) in Poperinge. “Het was een moeilijke periode voor de leerlingen. Vooral de mondmaskers maakten het niet eenvoudig”, zegt Chris Van Echelpoel, directeur LMC.

Op dinsdag 8 maart stond een mondiale dag voor de tweede graad op het programma. “Jaarlijks organiseren we op onze school een mondiale dag. Dit jaar werd het een inleefdag met verschillende activiteiten en workshops waarbij voor de derdejaars de thema’s duurzaamheid, burgerschap en mediawijsheid aan bod komen. Voor de vierdejaars waren dat gezondheid, veiligheid en relaties. Een ploeg leerlingen werd ‘journalist voor één dag’, gingen een duurzame fietstocht maken in en rond Poperinge, of hadden een ontmoeting met burgemeester Dejaegher of schepen Loes Vandromme.”

Fien Denuwelaere en Seppe Bulckaert uit Zorg & Welzijn, Elisa Lemahieu uit Moderne-Talen en Odile Vanaverbeke uit Latijn kozen ervoor om de workshop ‘journalist voor één dag’ te volgen. “Journalisten, schrijven en filmen interesseert ons. We volgden enkele workshops en daarover maken we artikelen, maar werken ook aan content voor sociale media”, klinkt het bij de derdejaars. De leerlingen werden bijgestaan door Sarah Van Meel die in opdracht van Stamp Media naar LMC afzakte.

Over de middag was er een solidair maal voor de studenten. Tijdens de pauze werd een kom soep, vers fruit of een gezond tussendoortje van de wereldwinkel te koop aangeboden. De opbrengst van de verkoop wordt gegeven aan Broederlijk Delen.”