Moeder Baekelandt trapt academiejaar af met startdag en nieuwe praeses

In Den Tap organiseerde Moeder Baekelandt een startdag om het nieuwe academiejaar af te trappen. De vorige jaar heropgestarte studentenclub kon een veertigtal studenten verwelkomen. Een opkomst waarmee nieuwbakken praeses Benoit Petillion tevreden is. “Het was beter dan verwacht”, vertelt Benoit. “Dat er wat minder interesse is dan bij de opstart vorig jaar is normaal. Vorig jaar sloten we het af met 67 leden en dit jaar zijn er al zeker 25 à 30 studenten die er zeker willen bij komen.”

Benoit Petillion was als vicepraeses vorig jaar nog de rechterhand van praeses Simon Cailliau, maar dit jaar mag hij zichzelf het hele werkjaar het praeseslint aanmeten. “Axel Charles is de nieuw vicepraeses en Emily Samyn is penningmeester”, somt Benoit de nieuwe leden van het praesidium op. “Secretaris is Michiel Sissau, schachtentemmer Emiel Vanbelleghem, Len Deknock is cantor, zedenmeester is Victor Depouvre, zijn zus Marthe Depouvre is feestpraeses. Bo Charles ten slotte is PR-verantwoordelijke.”

De studentenclub heeft een behoorlijk volle agenda dit najaar. “In het eerste semester doen we een paar cantussen. We plannen ook nog wervingsavonden om nieuwe leden aan te spreken. Op 26 november organiseren we een kleine fuif: Advent Decadent en dan gaan we de blok in waarbij wij het Blokkot in Langemark-Poelkapelle organiseren samen met de jeugddienst”, geeft Benoit. “Wat het twee semester betreft, is 4 maart alvast een belangrijke datum want dan organiseren we opnieuw onze grote fuif De Nacht van Moeder Baekelandt.”

Moeder Baekelandt is dus volledig terug van weggeweest. “De heropstart werd alvast warm onthaald. We hopen dat Moeder Baekelandt nu weer vertrokken is voor vele jaren. We willen ons minstens een paar jaar engageren”, besluit Benoit.