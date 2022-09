Mirom beloont Koekelaarse basisscholen met cheque voor deelname aan ‘Operatie Proper’

Voor de zesde keer organiseerde Mirom Roeselare met succes ‘Operatie Proper’. 56 propere scholen en jeugdverenigingen waaronder vier Koekelaarse scholen, vielen voor het schooljaar 2021-2022 in de prijzen. In Huis Proot reikte schepen van milieu en bestuurslid van Mirom: Jessy Salenbien (Vooruit), maandagavond 22 september, de cheques uit aan de vertegenwoordigers van de scholen, als beloning voor hun deelname.

In Koekelare namen GVBS De Negensprong, De Regenboog, het Sint-Martinusinstituut en het Da Vinci Atheneum deel aan de actie. Zij mochten uit handen van schepen Salenbien, die hen bedankte voor hun inzet, elke een cheque ontvangen als beloning voor hun inzet.

2.475 euro verdeeld

In GVBS De Negensprong stond afval heel vaak centraal tijdens de lessen. Zo organiseerde ze Labo-lessen voor de tweede graad, waarbij leren sorteren centraal stond. In het derde leerjaar werd virtueel afval gesorteerd via een programma, werd een bezoek gepland aan het recyclagepark en mocht ook een bezoek van de prinses van Viesvuilland niet ontbreken. Dit alles is goed voor een beloning van 600 euro.

De leerlingen van De Regenboog namen in september vorig jaar deel aan de World Clean Up Day en organiseerden hiervoor een grondige en totale opruimactie in het park De Mote. Elke actie rond afval en opruimen werd uitgebreid gecommuniceerd naar alle ouders toe. Dat leverde de school 850 euro op.

In het Sint-Martinusinstituut legden ze de nadruk op het correct sorteren. Zo werd er door meerdere personen op toegezien dat ‘alle’ leerlingen correct sorteren. Zo komt vrijwilliger wekelijks naar school voor onderhoud en ziet er daarbij ook op toe dat het zwerfvuil niet de spuigaten uitloopt. Ook schoonmaakster Christine ziet er op toe dat het afval correct gesorteerd wordt. En wanneer iets niet loopt zoals het hoort, melden Daniël en Christine dit zodat de leerlingen actie kunnen ondernemen. Voor hun actie mocht de vertegenwoordiger een cheque van 825 euro in ontvangst nemen.

Het Da Vinci Atheneum tenslotte zette het schooljaar 2021-2022 vooral sterk in op herbruikbaar materiaal. Zo werd er in briefwisseling met de ouders het belang van brooddozen en drinkbussen aangehaald. Vanaf september hebben ze er de intentie om het gebruik van herbruikbaar materiaal te verplichten! Daarnaast mochten de leerlingen zelf aan de slag gaan en werden affiches ontwikkeld om anderen aan te moedigen om zwerfvuil te rapen en geen afval op de grond te gooien. De directie kreeg voor hun acties een cheque van 800 euro

Oproep

Schepen van milieu Jessy Salenbien lanceerde naast de oproep aan het adres van de scholen om zich ook voor het schooljaar 2022-2023 in te schrijven, ook een oproep aan het adres van de jeugdverenigingen om deel te nemen, want ook zij kunnen een aardig centje opsteken. Inschrijven en een actieplan opstellen kan nog tot eind oktober, via de online module op de website van de Mooimakers: www.mooimakers.be. (EV)