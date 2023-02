Minionderneming Mini Nova met Glow in the Darts: “Een groot leerproces”

De klassen 6 Economie Moderne Talen en 6 Economie Wiskunde van het Bisschoppelijk College Veurne maken er hun jaarlijkse gewoonte van een eigen minionderneming op te richten. In het schooljaar 2022-2023 wil minionderneming Mini Nova schitteren met haar drie activiteiten, waarvan er al een succesvol achter de rug is. Op 11 februari presenteren ze ‘Glow in the Darts’, een dartstornooi met een leuke twist.

Mini Nova is een onderneming onder Vlajo, een organisatie die, dankzij steun van de overheid en het bedrijfsleven, een duidelijke missie nastreeft. “Onze naam ‘Mini Nova’ komt van de supernova, een verschijnsel waarbij een ster op spectaculaire wijze explodeert”, leggen de miniondernemers uit. “Hiermee willen we duidelijk maken dat wij een ‘mini’ zijn met een explosie van supertoffe activiteiten. Onze klas bestaat uit 21 gemotiveerde leerlingen van de richting economie.”

Activiteiten

“Wij komen iedere dinsdag het laatste lesuur samen om de activiteiten te plannen en te organiseren. Onze mini bestaat uit een gedelegeerd bestuurder, een ‘manager assistant’ en een administratief, financieel, commercieel en technisch directeur. Om uiteindelijk niet de andere leerlingen te vergeten die ervoor zorgen dat de activiteiten vlot verlopen, zowel bij de organisatie als tijdens de activiteiten zelf.”

“De opbrengst wordt op het einde van het jaar verdeeld onder al onze 69 aandeelhouders. We promoten onze activiteiten via onze sociale media, flyers en posters. Zo hopen wij telkens een grote groep mensen te bereiken om er een fantastische dag van te maken en vooral ook om veel bij te leren.”

“We zijn een ‘mini’, met een explosie van supertoffe activiteiten”

“De eerste activiteit die wij verwezenlijkten was onze carwash in onze school, vorig jaar in september. Allemaal hebben we ons beste beentje voorgezet en we kunnen zeggen dat onze activiteit een succes was. We realiseerden een winst van ongeveer 800 euro”, vertelt Louise D’haenen, voormalig gedelegeerd bestuurder.

Commercieel directeur Thijs Aerens blikt vooruit op de toekomst: “Op 11 februari organiseren we in de eetzaal van de school onze Glow in the Darts, een dartstornooi met een glow in the dark-thema. Deze activiteit is de laatste jaren enorm populair geworden. Dit is ook de reden waarom we eind vorig schooljaar deze activiteit op onze lijst hebben gezet.”

Inschrijven

“Van de 64 beschikbare plaatsen is al meer dan de helft bezet. Twijfel dus niet om je nog in te schrijven! Voor de 15 euro inschrijvingsgeld krijg je trouwens ook een worstenbroodje en een drankje. We hopen langs deze weg nog vele geïnteresseerden te bereiken die zich graag inschrijven of iets willen komen drinken. Het zou voor ons een enorm verschil maken en een groot leerproces.”

Info op de Facebook- of Instagram-pagina Glow in the Darts