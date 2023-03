Minionderneming Connexgen van Spes Nostra Kuurne mag naar grote Vlaamse finale in Brussel

Connexgen, de minionderneming van Spes Nostra Kuurne, gaat door naar de Vlaamse finale op 10 mei te Brussel. Van alle deelnemende miniondernemingen werden er in totaal 20 weerhouden die hun zaak mogen gaan voorstellen tijdens deze finale.

“We zijn heel tevreden dat we tot de 20 finalisten behoren die naar de finale mogen”, reageert Noura Benmourghi, CEO van Connexgen. “De concurrentie was alvast groot gezien er naast onze eigen minionderneming nog 46 andere mini’s waren ingeschreven. Mochten we erin slagen om ook op 13 mei in Brussel de jury te overtuigen, dan is de volgende uitdaging de Europese finale.”

De twintig finalisten werden geselecteerd op basis van een prejury van Vlajo. “Voor elke vakantie dienden wij mini-sterren in te dienen, hierbij waren er enkele die verplicht waren wilde je deelnemen aan de Vlaamse Finale”, gaat Noura verder. “Tevens diende je ook een wedstrijddossier in te vullen en vervolgens door te sturen naar Vlajo. 47 mini’s deden dat en aan de hand van de ingestuurde wedstrijddossier werden er 20 laureaten verkozen.”

Dat Connexgen verkozen werd tot laureaat zorgt er alvast voor dat het team achter de minionderneming extra gemotiveerd werd. “We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt hiervoor. Dit voelt alvast als een beloning voor al dat harde werk. Ons product is ook een schot in de roos gezien onze voorraad bijna is uitverkocht. Om de verkoop een extra boost te geven zijn we momenteel bezig met alle woonzorgcentra in de omgeving te contacteren. Maar ook via sociale media, onze website en flyers op school wordt ons product extra in de kijker geplaatst. Ook het Ventiel toonde reeds interesse in ons gezelschapsspel en op 6 april mogen wij ook samen met hen het spel spelen!”

Het team achter Connexgen is zich echter al volop aan het voorbereiden op de grote finale in Brussel. Daarbij kunnen ze rekenen op de ervaring van hun leercoach Kristof Tanghe die z’n uiterste best doet om hen zo goed als mogelijk voor te bereiden op deze finale gezien de concurrentie groot is, maar dit schrikt het team achter Connexgen niet af. “Nu nog een top pitch geven in Brussel en de Europese finale is binnen het bereik van de minionderneming”, klinkt het. (BRU)