Minionderneming Connexgen eindigt bij de vijf beste miniondernemingen van Vlaanderen in Vlajo-finale

Het sterke concept waarmee minionderneming Connexgen van Spes Nostra Kuurne dit jaar uitpakte mag zich bij de vijf beste miniondernemingen van Vlaanderen rekenen.

Eerder werd de minionderneming ook al bedacht met de Deloitte Innovation Award en de prijs voor beste product. Maar op de Vlaamse finale waar uiteindelijk de beste miniondernemingen van Vlaanderen het tegen elkaar opnamen heeft het niet mogen zijn voor Connexgen. “De pitch die we brachten ging geweldig goed!”, vertelt Noura Benmourghi die een van de twee CEO ’s is van minionderneming Connexgen, “Ook ons product kon op heel wat belangstelling rekenen van de jury. Laureaat zijn we helaas niet geworden, maar we eindigden wel verdienstelijk in de top vijf. Onze droom om zo de Belgische eer in Turkije te gaan verdedigen valt hiermee helaas in het water, ondanks onze inzet, maar we zijn heel tevreden met het behaalde resultaat.”

Het product dat de jongeren van minionderneming Connexgen bedachten en te koop aanboden de afgelopen maanden kreeg de naam ‘De tijd Vliegt’ mee en is een betaalbaar gezelschapsspel dat als doel heeft een sterkere band te genereren tussen jongeren en hun grootouders. De stuwende krachten achter Connexgen, de minionderneming die het spel ‘De Tijd Vliegt’ bedacht en aan de man brachten waren Noura Benmourghi (CEO), Niels Vankeirsbulck (CEO), Kato Vandevyver (Technische directeur), Flora Denoulet (Technische directeur), Joran Vandromme (Technische medewerker), Sundus Lamdjad (Financiële medewerker), Nima Eggermont (Financiële directeur), Hanne Garmyn (Administratieve directeur), Marith Decaesteker (Administratieve medewerker), Matthias Opsomer (ICT directeur), Tijl Vanneste (ICT medewerker), Lotte Bossuyt (ICT medewerker), Isha Mattelaere (Commerciële directeur), Marit Hocedez ( Commerciële medewerker), Emma Zeebroek (Commerciële medewerker) en Farida Aschabova ( Commerciële medewerker).

Het waren uiteindelijk de leerlingen van het Leuvense Sint-Pieterscollege die uitpakten met een schoudertas van afgedankte stadsbanners die voorzien was met een riem van gebruikte autogordels en een logo geprint in een oude fietsband die de laureaat werden van de Vlajo-wedstrijd en zo België mogen gaan vertegenwoordigen in Turkije. (BRU)