Minimakz Knokke wint hoofdprijs van de Klasparade met zelfgemaakte carnavalskar

De Minimakz Knokke van juffrouw Kim Simoens werd gekroond tot winnaar van de Klasparade.

Dit jaar werden alle kleuter- en basisscholen opgeroepen om hun eigen carnavalskar te bouwen. De hele krokusvakantie lang konden de Knokke-Heistenaars stemmen op de zelfgemaakte carnavalskarren die je kon spotten bij een reeks deelnemende handelaars.

Nu is de winnaar bekend! De klas van juffrouw Kim Simoens van Minimakz Knokke sleepte de hoofdprijs in de wacht dankzij hun carnavalskar: “Feest in de straat!”. Schepen Astrid Mestdach beloonde juffrouw Kim en haar winnende klas met een prijs.