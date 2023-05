MIA Brugge is bijna een vijfsterrenschool

Op woensdag 17 mei organiseerde de secundaire school MIA Brugge naar jaarlijkse gewoonte ‘de MIA-dag’… de feestelijke hoogdag voor de school. Dit jaar werden de leerlingen en het hele team uitgedaagd om te bewijzen dat ze een vijfsterrentopschool zijn! Er konden vijf sterren behaald worden door vijf uitdagingen of ‘challenges’ tot een goed einde te brengen. Het thema van de dag kreeg dan ook de toepasselijke naam ‘GIVE MI-A STAR’.

Zowel de creatievelingen, de sportievelingen als de breinbrekers konden in de verschillende uitdagingen hun ei kwijt. Een van de uitdagingen was om samen met alle leerlingen en teamleden een TikTok-dans te creëren en uit te voeren. Om deze challenge tot een goed einde te brengen, moest nogal wat georganiseerd worden, want de school telt meer dan 700 leerlingen en leerkrachten.

Voor de vijfde en ongetwijfeld moeilijkste challenge zorgde burgemeester Dirk De fauw. Hij daagde de school uit om in drie weken tijd samen rond de aarde te lopen, te fietsen, te skeeleren, te zwemmen of wat dan ook. Welgeteld goed voor 40.075 km of bijna 60 kilometer per deelnemer. Deze uitdaging stimuleerde de leerlingen en het personeel uiteraard om vaak en veel te bewegen. Om het allemaal nog een beetje spannender te maken, moesten de verschillende leeftijdniveaus van de school het tegen elkaar en tegen de leerkrachten opnemen.

Spannend moment

Woensdagvoormiddag kwam de burgemeester naar de school om aan te kondigen of die vijfde ster al dan niet gehaald werd. Het werd een spannend moment, maar niettegenstaande de inspanningen van heel wat leerlingen en leerkrachten werd de vijfde ster net niet gehaald.

Enkele duizenden kilometers ontbraken om die felbegeerde vijfde ster in de wacht te slepen. Burgemeester Dirk De fauw was niettemin heel blij dat hij bronzen, zilveren en gouden medailles kon uitreiken aan de leerlingen en personeelsleden die voor zijn challenge de beste prestaties leverden.

Regenboog

Naast de strijd om de uitdagingen tot een goed einde te brengen, stond nog een andere strijd centraal. 17 mei is niet enkel de feestdag van MIA Brugge, maar ook de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Met de hele school werd een regenboog gevormd en vastgelegd op een luchtfoto.

Zo probeert de school gender- en seksuele identiteit uit de taboesfeer te halen en een veilig en warm schoolklimaat te creëren voor iedereen. De MIA-dag was dit jaar een spannende, creatieve, sportieve en verbindende dag. (PDC)