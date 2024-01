Met online spel tegen cybercriminaliteit leren Brugse kinderen gevaren van het internet kennen: “Ze kunnen ook hun ouders en grootouders helpen”

Brugge wil de strijd tegen cybercriminaliteit al in de klaslokalen starten en doet dat op een originele manier. Met het project ‘Hackshield’ krijgen kinderen tussen 8 en 12 jaar de kans om zichzelf én hun omgeving digitaal vaardig te maken. “In een tijdperk waarin digitale technologie een integraal onderdeel van ons dagelijks leven is, staat ook voor ons de uitdaging centraal om cybercriminaliteit tegen te gaan”, zegt korpschef Yves Rotty.

Cybercriminaliteit is de laatste jaren aan een fikse opmars bezig. En dat terwijl kinderen steeds jonger ‘online’ gaan. Net daarom lanceert de stad Brugge samen met de politie het project Hackshield. Het hoofddoel? Brugse jongeren veilig online laten gaan én ze waarschuwen voor de potentiële gevaren.

Het online spel HackShield komt overgewaaid uit Nederland en is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Het doel? Ze om te leren gaan met de gevaren op het internet. En dat letterlijk op een speelse manier. Dankzij het spel leren de kinderen de gevaren sneller herkennen. Zij kunnen nadien ook hun ouders en grootouders helpen en beschermen.

‘Junior Cyber Agents’

Brugge springt mee op de kar en rolt het ook uit in de klaslokalen. “Inzetten op kennis en preventie is de sleutel tot een veilige digitale samenleving”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis (Vooruit). “Door zogeheten ‘Junior Cyber Agents’ op te leiden willen we niet alleen de kinderen beschermen, maar dus ook hun families en de bredere gemeenschap wapenen om op een positieve manier om te gaan met de mogelijkheden van het internet. De betrokkenheid van de jeugd is cruciaal als we de digitale veiligheid van onze gemeenschap willen versterken.”

Basisschool De Pannebeke is de eerste school in Brugge die kennismaakt met het spelletje. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) probeerde de kinderen uit te leggen waarom het internet zo gevaarlijk kan zijn en hoe cybercriminelen te werk gaan.

Politie alarmeren

Maar hoe werkt het nu precies? Het platform Hackshield stelt de kinderen in staat om in de huid van een Cyber Agent te kruipen. Hier leren ze niet alleen hoe ze zichzelf online kunnen beschermen, maar ook hoe ze anderen bewust kunnen maken van de gevaren. De jeugd kan de game individueel spelen, maar er zal ook een lesprogramma voorzien worden in de klas. Hiermee worden leerkrachten ondersteund om het thema in hun lessen te integreren. “Dit initiatief benadrukt het belang van samenwerking tussen de politie en gemeenschap om een veilige online omgeving te creëren”, stelt korpschef Yves Rotty, die de aanwezige kinderen ook nog de raad meegaf om in de toekomst niet bang te zijn de politie te alarmeren als ze vreemde zaken opmerken online of het slachtoffer worden van cybercriminelen.

De stad en politie roepen alle jonge inwoners op om samen het verschil te maken in de strijd tegen cybercriminaliteit via www.joinhackshield.nl. Later worden de meest bedreven Junior Cyber Agents van Brugge nog gehuldigd als extra motivatie. (MM)