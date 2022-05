Mensen met dementie zingen samen met leerlingen van basisschool De Toekomst in Avelgem

Muziek verbindt mensen en brengt ze samen. Basisschool De Toekomst wil dat graag in de kijker zetten en sloeg de handen in elkaar met WZC Sint-Vincentius, WZH Ter Meersch en De Grote Kleine Fanfare onder leiding van Joachim Wannyn. Donderdag 19 mei organiseerden ze een zangmoment op de school voor jong en oud.

Muziek maakt vaak een groot deel uit van ons leven en het is één van de laatste dingen die uit ons brein verdwijnen. Ook mensen met dementie herinneren zich de muziek uit hun jeugd nog. Het roept herinneringen en emoties op en zorgt ervoor dat je op een zeer laagdrempelige manier contact kan maken met hen.

Het idee van de school is in eerste instantie ontstaan door de nieuwsgierigheid van de kinderen. Zij zaten met vragen.

Bekende liedjes

Er werd een repertoire samengesteld van bekende melodieën, kinderliedjes en populaire hits. Die klonken bij jong en oud bekend in de oren en vroegen geen voorbereiding. Het plezier stond duidelijk voorop!

Directeur Steven Verplancke is zeer tevreden. “Het is fijn om te zien dat zowel de kinderen als de ouderen van de muziek kunnen genieten. De kinderen zitten ook tussen de ouderen, wat zorgt voor een spontane communicatie. Door corona is dit enkele jaren niet kunnen doorgaan, maar dit was niet nieuw.”

“We werken al langer samen met Sint-Vincentius. We leren, dankzij hen, aan kinderen wat dementie precies is en hoe ze ermee om moeten gaan. Mits duidelijke uitleg kunnen de kinderen perfect omgaan met dementie.”

