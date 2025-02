Meer dan 500 leerlingen proeven van technische beroepen op Technoboost in Izegem

In zaal ISO passeerden in totaal 500 leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs vrijdag de revue tijdens Technoboost. Door deel te nemen aan tal van workshops konden de leerlingen proeven van wat ondernemingen, technische scholen en andere organisaties te bieden hebben op technisch vlak.

“

De toekomst is aan technisch geschoolde profielen”, klinkt het bij de organisatoren en ook het werkveld schreeuwt om technisch geschoolde jongeren. Om hen warm te maken voor dergelijke opleidingen was er Technoboost.

“Diverse partners werken hieraan mee”, zegt Sandra Verbrugghe, deskundige lokale economie van stad Izegem. “De stad, de provincie, POM West-Vlaanderen, bedrijven, scholen en RTC West-Vlaanderen die streeft naar verbinding tussen school en werkplek.” Dit laatste was het opzet van Technoboost. Jongeren laten proeven van technische opleidingen. De workshops waren er dan ook in alle vormen en maten.

Autootje in elkaar gezet

“We hebben net een autootje in elkaar gezet waarmee we uiteindelijk van een helling moeten rijden”, zegt Gust Bouchaert (13) uit Prizma Middenschool Lendelede. “We leren hier wel wat bij, over elektriciteit en hout bijvoorbeeld. Op dat laatste vlak zou ik graag verder gaan. Ik hoop om later schrijnwerker te worden. Volgend jaar moet ik veranderen van studierichting en ik zal wellicht naar Prizma campus VTI trekken om in die richting verder te studeren.” En wat het autootje betreft? “Dat is prima verlopen, de rit is gelukt, spannend, maar ik ben eigenlijk nergens bang van”, lacht Gust.

Voor Gust was de Technoboost-beurs dus op het lijf geschreven. Hij zal alvast het technische pad verder bewandelen. Bij Luciano Schoore (13) uit Prizma Middenschool Izegem was dat niet het geval. “Ik wil volgend jaar natuurwetenschappen volgen en eigenlijk zou ik later graag gynaecoloog worden. Toch heeft deze beurs me veel bijgebracht. Handigheid bijvoorbeeld, zien hoe zaken in elkaar steken.”

Tijdens één van de workshops klom hij in een kraansimulator. “Eigenlijk viel dat beter mee dan het er uit ziet, al zal het in realiteit toch een stuk moeilijker zijn. Daar zijn nog veel meer zaken waar je rekening moet mee houden.”

Negatieve connotatie is weggevallen

Directeur Rik Duchi van Prizma Middenschool Lendelede kwam met een 30-tal leerlingen richting Technoboost. “Uit de richtingen Stem-techniek en Stem-wetenschap”, verduidelijkt hij. “De leerlingen en ook ikzelf zijn heel tevreden van dit aangeboden concept. Er worden diverse mogelijkheden voorgeschoteld. Bovendien merken we dat de negatieve connotatie rond technische richtingen is weggevallen. Die opleidingen zitten dan ook in de lift”, besluit hij.

De diverse partners zijn overtuigd van het nut van Technoboost en hopen dat het niet bij die ene editie blijft. “Op relatief korte termijn hebben we dit in elkaar gezet”, zegt Sandra Verbrugghe nog. “Maar het werpt duidelijk vruchten af. Tijdens het bezoek van de derde graad gisteren vulden honderden leerlingen een sollicitatieformulier in en enkele kregen zelfs al een concrete afspraak met een bedrijf. Het is duidelijk dat deze formule werkt.”

(FM)