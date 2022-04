Mathis Willaert uit Oekene wint goud in Junior STEM Olympiade

De Vlaamse Junior STEM Olympiade zet technisch talent in de kijker. Alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar konden voor de elfde keer meedingen. Eén daarvan was Mathis Willaert van vrije basisschool De Ark, die goud won.

Voor dit schooljaar waren er 640 scholen ingeschreven, goed voor 26.214 leerlingen. Op zaterdag 26 maart was er op het Ministerie van Onderwijs met 64 leerlingen de finale. Eén van die 64 was Mathis Willaert, leerling van het zesde leerjaar aan de vrije basisschool De Ark. We zochten de gouden winnaar op, in de Aimé Behaeghestraat in Kachtem, waar hij samen met zijn ouders Frederik Willaert-Sylvie Barrezeele en zijn zus Julie woont. Deze olympiade wil jongeren hun technologisch talent laten ontdekken en de belangstelling voor technologie aanwakkeren.

“Al voor het vierde jaar op rij deed onze school, met het zesde leerjaar, mee aan de voorronde”, vertelt Mathis. “We moesten 24 meerkeuzevragen in korte tijd onder het waakzame oog van onze leerkracht oplossen. Ik was bij de 64 leerlingen met de meeste punten uit Vlaanderen en Nederland en trok met mijn ouders en zus naar de finale. Daar moesten we opnieuw 16 meerkeuzevragen oplossen die verband hielden met bouw, chemie, elektriciteit, elektronica, informatica, mechanica en tekenen. Naast de theorie moesten we ook vier praktische proeven afleggen: iets met luchtdruk, een bouw- en chemieproef en een programmeeroefening.”

Mooie prijzen

Tegen de middag was de uitslag bekend. “Eerst werden de 54 meisjes en jongens die brons behaald hadden afgeroepen, daarna de zeven zilveren. Ik had mijn naam nog niet gehoord, dus ik was bij de laatste drie”, orakelt Mathis enthousiast. Samen met Gaston LeRoy (VBS Sint-Paulus, Kortrijk), Tijn Van Overvelt (VBS O.-L.-Vrouwcollege, Oostende) werd ik tot winnaar uitgeroepen en mogen we ons één jaar lang het grootste junior STEM-talent van de Lage Landen noemen. “Als gouden winnaars ontvingen we van Minister-president Jan Jambon spel- en bouwdozen ter waarde van 680 euro”, besluit een stralende Mathis, die na dit schooljaar zijn middelbare studies aanvat in de Broederschool.

Op de vraag waar het letterwoord STEM voor staat, antwoordt Mathis zonder verpinken en in perfect Engels: Science, Technology, Engineering en Mathematics. Naast zijn interesse in STEM is Mathis voetballer bij de U12 van SV Rumbeke.

Tezelfdertijd was er ook een wedstrijd voor de leerkrachten. Ruben Berteloot van VLS Arkorum Grauwzusters werd als ‘gouden leerkracht’ uitgeroepen. Proficiat aan Mathis en Ruben!

